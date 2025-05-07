شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير فيلم Dune: Messiah فى سبتمبر المقبل للمخرج العالمى دينيس فيلنوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيبدأ المخرج العالمى دينيس فيلنوف تصوير فيلمه الجديد Dune: Messiah فى سبتمبر المقبل، وسيقوم ببطولته كل من أبطاله تيموثي شالاميه، زندايا، فلورنس بيو، أنيا تايلور-جوي وجيسون موموا.

وكان قد قدم المخرج العالمى دينيس فيلنوف تحديثًا عن الجزء الثالث من سلسلة أفلام Dune، مشيرًا إلى أن الفيلم الأخير في الثلاثية قد يصل قبل الموعد المتوقع، حيث سيبدأ العمل عليه في عام 2026.

كشف فيلنوف لموقع Deadline عن أن "استراحته" قد انتهت وسيعود لتصوير الجزء الثالث من Dune قبل الموعد المتوقع، حيث صرح عن Dune 3، أو Dune: Messiah، قائلاً: "أنا في منطقة الكتابة الآن، وسأعود خلف الكاميرا أسرع مما أعتقد".

في حديثه إلى موقع Vanity Fair، كشف فيلنوف الذي أخرج Dune لعام 2021 وDune: Part Two الذى طرح بداية العام الجارى، أن عمله مع السلسلة سينتهى مع طرح الجزء الثالث.

حيث كشف فيلنوف أنه على الرغم من أن Messiah هو الفيلم الثالث من سلسلة Dune، إلا أنه لا ينبغي اعتباره ثلاثية، حيث شكل الفيلمان Dune وDune: Part Two الكتاب الأول في السلسلة، وسيكون Messiah تكملة لهما، مما يجعل السلسلة تتكون من فيلمين ولكن في ثلاثة أفلام.

كما أشار فيلينويف في حواره أنه في حال نجاح فيلم Messiah، فإنه سيكون سعيدًا بتسليم السلسلة إلى مخرج أفلام آخر: إذا نجح فيلم Dune: Messiah، النجاح الذى اتمناه، فسوف يكون قد مر سنوات عديدة بالنسبة لي في عالم Arrakis، وأود أن أقدم شيئًا آخر".