تامر حسني بإطلالة غير معتادة.. والجمهور يتفاعل بشكل واسع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ النجم المصري تامر حسني جمهوره بمقطع فيديو طريف نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر بإطلالة غير معتادة، مرتديًا جاكيت مزخرفًا باللون الأحمر وتيشيرت حمراء، مع سلاسل ذهبية ضخمة وثلاث ساعات في يده، مستخدمًا الشعر المستعار الكثيف، مما أضفى طابعًا فكاهيًا على الفيديو.

في الفيديو، دعا تامر جمهوره للتصويت لمدة 24 ساعة لاختيار إحدى أغنيتيه الشهيرتين “ناسيني ليه” أو “Come Back to Me”، مشيرًا إلى أنه سيقدم الأغنية الفائزة بأسلوب شعبي في حفله المنتظر.

الحفل، الذي يحمل عنوان “Red Bull Jukebox”، سيُقام في 23 مايو الجاري في “تاج سيتي” بمدينة نصر، القاهرة. ويُعد هذا الحفل تجربة فريدة من نوعها، حيث يُمنح الجمهور فرصة اختيار الأغاني التي سيؤديها تامر حسني، بالإضافة إلى شكل الأداء والمزاج العام للحفل، مما يجعلهم جزءًا فعالًا في تشكيل تجربة موسيقية مميزة.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل مفاجآت عديدة، من بينها تقديم تامر لأغنيتين للمرة الأولى على المسرح، وفقرة خاصة تعتمد على مزج مجموعة من أشهر أغانيه مباشرةً خلال الحفل.

تذاكر الحفل متاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للفعالية، وقد شهدت إقبالًا كبيرًا من الجمهور المتحمس لهذه التجربة الموسيقية التفاعلية الفريدة من نوعها.