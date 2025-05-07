شكرا لقرائتكم خبر عن عروض لباليه كوبيليا على المسرح الكبير بالأوبرا بدءًا من الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام تنفيذ إستراتيجيتها لنشر الإبداعات العالمية فى مختلف مجالات الفنون الجادة حيث تعرض فرقة باليه أوبرا القاهرة الباليه الكلاسيكى العالمى "كوبيليا " من إخراج المدير الفنى أرمينيا كامل بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وذلك فى 5 عروض تبدأ التاسعة مساء الخميس ، الجمعة ، الأحد ، الإثنين 8 ، 9 ، 11 ، 12 مايو بالإضافة إلى حفل فى الثانية من بعد ظهر الجمعة 9 مايو على المسرح الكبير .

باليه كوبيليا تصميم رقصات فالنتين بارتى، تصميم مناظر محمد الغرباوى ، الإضاءة ياسر شعلان والأزياء جيانلوكا سايتو ووضع موسيقاه الفرنسى ليو ديليب وهو مستلهم من قصة الكاتب الألمانى الشهير إرنست هوفمان وتدور أحداثه فى ثلاثة فصول بقرية تقع بين المجر وبولندا عن الدمية الخشبية الجميلة كوبيليا التي صنعها المخترع العبقرى الدكتور كوبيليوس ويقع فى غرامها الشاب فرانس معتقداً أنها شخصية حقيقية، إلا أن خطيبته سواليندا المفعمة بالحياة تنفذ حيلة ذكية بمساعدة أهل القرية لتخلصه من الأوهام .



عروض باليه



عروض الباليه



يعد باليه كوبيليا أحد العروض الكلاسيكية العالمية وظهر للنور بأوبرا باريس عام ١٨٧٠، وينتمى لعروض الفانتازيا التى تتميز بالإبهار وتكامل العناصر الفنية من إضاءة ،ديكور وملابس ، تم تقديمه على مختلف المسارح العالمية، كما تمت معالجته فى أكثر من شكل فنى ويهدف إلى ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة فى النفوس البشرية بما ينقله للجمهور من أجواء خيالية حالمة فى لوحات مسرحية مليئة بالمفارقات التى تتسم مرة بالمرح والفكاهة وأخرى بالحزن والغيرة والتحدى .

يذكر أن فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالى للباليه وقدمت أولى عروضها فى نفس العام ،كما قدمت عروضها فى العديد من دول العالم منها روسيا، بلغاريا، يوغوسلافيا، ألمانيا، فرنسا وتونس، أصبحت أحد الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991 ويضم ريبورتوارها مجموعة من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت، بحيرة البجع، كسارة البندق، جيزيل، دون كيشوت ، طقوس الربيع ، هاملت ، لوركيانا ، كارمينا بورانا ، بوليرو ، سندريلا ، رقصات نلتقى بها ، وبالرغم من كل شىء .