شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكية آمون ستار تزين حفل ميت جالا 2025 بفستان أبيض × أسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت المطربة الأمريكية آمون ستار، حفل ميت جالا 2025الذى أقيم أمس بمتحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك، وهو الحفل الأضخم في عالم الأزياء والموضة الذي يحضره كل نجوم ونجمات الموسيقي والتمثيل، وتألقت بشكل ملفت للأنظار بفستانها من تصميم Antonio Dust of God's الذي جاء باللون الأبيض والأسود مع إضافة قماش شفاف يحمل صورة وجهه.

وسبق وحضرت المطربة الأمريكية آمون ستار في حفل توزيع جوائز الجرامي في دورته الـ67، وهو الحفل الذي أقيمت فعالياته في لوس أنجلوس الأمريكية بمشاركة مطربى وموسيقى العالم، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي مقطع فيديو يظهر من خلاله كواليس تحضيراتها للحفل وفستانها.

وعلى سياق متصل، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، لنجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان، وهى توبخ حارس أمن بعد أن تسبب في تعثرها أثناء السير بحفل ميت جالا مما تسبب في إحراجها وهى تسير مع ابنتها نورث البالغة من العمر 11 عاماً على السجادة الحمراء، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وكانت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي البالغة من العمر 44 عامًا على وشك السقوط على وجهها بسبب ضغط حارس الأمن على ذيل فستانها عن طريق الخطأ، وبعد أن تعثرت عند السير، التفتت بغضب نحو الرجل وقالت له شيئًا قبل أن ترفع يدها وتكمل سيرها.





امون ستار لحظة وصولها لحفل الميت جالا



آمون ستار



لحظة وصول الأمريكية أمون ستار لحفل ميت جالا



تفاصيل فستان آمون ستار