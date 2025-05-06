شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لم تحضر تايلور سويفت وصديقها ترافيس كيلسي حفل ميت جالا 2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تحضر النجمة العالمية تايلور سويفت وصديقها ترافيس كيلسي حفل ميت جالا 2025، وهو ما شكل صدمة للكثيرين من الوسط الفني العالمي، بعد ان كانت النجمة ضيفة للحدث الاضخم بشكل متواصل سنوياً.

ووفقاً لمصادر لموقع TMZ، فإن سويفت وكيلسي، يستغلان إجازتهما على أكمل وجه بهد انتهاء موسم دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) ونهاية جولة Eras، وهو ما رجح المصدر ان سبب عدم حضور تايلور سويفت وترافيس كيلسي حفل ميت جالا هذا العام لسبب ضغوطاتهم.

وكانت قد تلقّت نجمة ميت جالا المخضرمة، البالغة من العمر 35 عامًا، وحبيبها نجم دوري كرة القدم الأمريكية، البالغ من العمر 35 عامًا أيضًا، دعوة لحضور أكبر ليلة في عالم الموضة هذا العام، لكنهما اضطرا للرفض بسبب جدول أعمالهما، وفقًا لمصادر لموقع TMZ.

سويفت وكيلسي، اللذان بدأ علاقتهما عام 2023، يستمتعان ببعض الوقت للراحة بعد انتهاء موسم دوري كرة القدم الأمريكية وجولة المغنية Eras

وصرح مصدر لمجلة " people" في أبريل: "إنهما يسافران بلا توقف ويستمتعان بذلك كثيرًا، إنهما يستمتعان بوقتهما معًا على أكمل وجه، كما يقضيان وقتًا ممتعًا مع أصدقائهما، إنها فترة مميزة بالنسبة لهما".