شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يستعد لطرح أغنية جديدة من كلمات أحمد حسن راؤول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم اللبناني راغب علامة تحضيراته لطرح أغنية سينجل جديدة، يتعاون فيها مع الشاعر أحمد حسن راؤول، بينما يتولى تلحين العمل أحمد زعيم، والتوزيع الموسيقي عمرو عبد الفتاح، والميكس والماستر المهندس أمير محروس.

الأغنية من المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج زياد خوري، على أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة عبر جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا العمل ضمن استعدادات راغب علامة لتقديم شكل موسيقي مختلف لجمهوره، يجمع بين الإيقاع العصري والكلمات القريبة من الذوق العام.

وكان قد طرح النجم راغب علامة مؤخرًا، أغنية بعنوان " بيروت ولا روما" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، كلمات فيليبينو، ألحان محمد يحيى، توزيع ايلي بربر، وغناها راغب باللهجة المصرية.

تقول كلمات أغنية بيروت ولا روما: "كل حاجة معقولة وانتي مش معقولة، خدتي قلبي لوحدك من النظرة الأولى، والقمر على قده كان في حته لوحده، هو مركز تاني وانتي طالعه الأولى، العيون مرسومه رسمه مش مفهومه، ما شافتش فجمالك في بيروت ولا روما".

وطرح أيضاً النجم راغب علامة، أغنية بعنوان "التقيل تقيل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة، والكليب من إخراج زينة مكى.

وحقق النجم راغب علامة، نجاحًا مؤخرًا من خلال طرح أغنية "في كتير حلوين" التي طرحها باللهجة المصرية، وهى من كلمات عصام شعبان، والحان عبد سليم، وتوزيع حمدى المهيري.

كما حقق راغب علامة نجاحًا من خلال أغنية تحمل اسم "يلا" والتي طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات عماد الأبياري وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر