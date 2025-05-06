نعيم عيسى.. رحل الجسد ولكن تظل أدواره خالدة في ذاكرة الجمهور

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 08:59 مساءً - شيع ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الفنان المصري نعيم عيسي، بمسجد المنارة بالإسكندرية، حيث غيّبه الموت عن عالمنا، صباح أمس الاثنين الموافق 5 مايو 2025، عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد تعرضه خلال الفترة الماضية لأزمة صحية شديدة ‏استدعت دخوله أحد المستشفيات.‏

نعيم عيسى ممثل مصري ترك إرثًا فنيًا غنيًا عبر أكثر من 50 عامًا في الفن المصري، بدءًا من المسرح مرورًا بالسينما والتلفزيون. يُعتبر ‏أحد أعمدة الكوميديا والدراما في مصر، خاصة مع مشاركته البارزة في أعمال الفنان عادل إمام وفرق مسرحية شهيرة مثل فرقة مدبولي.‏

بداياته الفنية ‏

وُلد نعيم عيسى في حي الجمالية بالقاهرة، وبدأ مشواره الفني في الستينيات عبر الانضمام إلى مسارح قصور الثقافة في الإسكندرية ‏والمسرح العسكري البحري ثم انضم لاحقًا إلى فرقة مدبولي وفرقة الإسكندرية. ‏

وشارك نعيم عيسى في عشرات المسرحيات التي شكلت قاعدة جماهيرية واسعة له، مثل: مسرحية "الواد سيد الشغال" والتي أصبحت ‏علامة فارقة في مسيرته الفنية، مسرحية "ريا وسكينة" والتي قدم فيها شخصية كوميدية لافتة محفورة في أذهان الجماهير. ‏

أبرز محطاته السينمائية والتلفزيونية ‏

في السينما ‏

شارك في أكثر من 300 عمل فني، تميزت أدواره بالتنوع بين الكوميديا والدراما أبرزها: فيلم "الباشا تلميذ" والذي جسد به شخصية "والد ‏العروسة" التي تعارك بحفل الزواج مع والد العريس في مشهد كوميدي ظل عالقًا في أذهان الجمهور إلى الآن. ‏

في التلفزيون ‏

برع نعيم عيسى في الأدوار الثانوية التي تضيف طابعًا خاصًا للأعمال الدرامية حيث شارك في العديد من الأعمال مثل: مسلسل "ليالي ‏الحلمية الجزء الثاني" ومسلسل "العتبة الحمرا" ومسلسل "صابر يا عم صابر" وكانت آخر ظهور له في الأعمال الدرامية من خلال مسلسل "شارع عبد العزيز". ‏



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المشاركة الفنية بين نعيم عيسى والزعيم عادل إمام

جسّدت الشراكة الفنية بين الفنان الراحل نعيم عيسى والزعيم عادل إمام واحدة من أبرز الثنائيات الكوميدية في تاريخ الفن المصري، حيث جمعتهما أعمالٌ مسرحية وسينمائية وتلفزيونية خلّدت في ذاكرة الجمهور.

بدأت العلاقة الفنية بينهما في سبعينيات القرن الماضي، وتحديداً مع فيلم "جواز ع الهوا"، ليتواصل التعاون عبر أكثر من 30 عملًا فنيًا، من أبرزها أفلام مثل "خلي بالك من عقلك"، و"حنفي الأبهة"، و"المتسول"، كما شارك معه بمسرحية "الواد سيد الشغال" التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا .

نعيم عيسى لم يكن مجرد ممثل، بل كان جزءًا من نسيج الفن المصري الذي جمع بين الكوميديا والواقعية. حيث جسدت أعماله ‏في السينما والمسرح والتلفزيون تنوعًا فريدًا. رحل جسده ولكن أدواره ستظل خالدة في ذاكرة الجمهور.‏

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