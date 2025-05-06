رغم ضعف إيراداته في مصر.. طرح فيلم استنساخ بالسعودية في هذا الموعد

إيرادات "استنساخ" لم تتجاوز الـ3 ملايين جنيه في مصر

فيلم "استنساخ"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 08:59 مساءً - تستقبل دور السينما السعودية فيلمبطولة الفناناعتباراً من يوم الخميس المقبل الموافق 8 مايو؛ حيث يُعَد ذلك أول أعماله السينمائية التي تُعرض في المملكة العربية السعودية.ويأتي عرض فيلم سامح حسين الجديد في السعودية، بالتزامن مع ضعف إقبال الجمهور عليه في مصر، وتراجع حجم الإيرادات بشكلٍ كبير؛ إذ إنها لم تصل إلى 3 ملايين جنيه (222 ألف ريال تقريباً) منذ طرحه قبل نحو 4 أسابيع؛ حيث أعاده هذا العمل إلى شاشات السينما مُجدداً بعد غياب دام لأكثر من 5 أعوام، وذلك منذ فيلم "عيش حياتك" الذي عُرض عام 2019.

فيلم "استنساخ" بطولة: سامح حسين، هبة مجدي، محمد عز، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، أحمد السلكاوي، ومجموعة من المواهب الشابة. والعمل تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد. وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة والغموض. تتناول القصة قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع؛ مسلطةً الضوء على التحديات التي تواجهها البشرية نتيجة التقدُّم التكنولوجي؛ حيث يحمل الفيلم طابعاً فريداً يمزج بين الخيال العلمي والتشويق.



يمكنك قراءة.. أفلام سعودية تتصدر شباك التذاكر: رحلة نجاح حتى إسعاف

أفلام مصرية في دُور السينما السعودية

يُذكر أنّ دُور العرض السعودية تشهد عرض 3 أفلام مصرية بها في الوقت الحالي، وهي: "سيكو سيكو"؛ حيث طُرح قبل نحو أسبوعين، ويُنافس على صدارة شباك التذاكر هناك؛ إذ حقق 5 ملايين ريال، لـ90.7 ألف تذكرة. والعمل بطولة: عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، علي صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبدالحميد، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم تأليف محمد الدباح. وإخراج عمر المهندس.

وينتمي فيلم "سيكو سيكو" للأفلام الشبابية، والتي تعتمد على الإثارة والتشويق والكوميديا أيضاً؛ حيث يظهر عصام عمر وطه دسوقي، كأبناء عم، كلاهما من الطبقة المتوسطة، يحققان أخيراً حُلمهما بعودة ميراثهما الشرعي إليهما بعد وفاة عمهما. بعد فترة وجيزة، ولدهشتهما، يكتشفان أن الميراث عبارة عن سلع غير مشروعة. ليجدا نفسيهما أمام ورطة حقيقية. ويضطر الثنائي لتصفية هذه السلع، يبتكران لعبة جوال معقدة لبيعها من خلالها. ويُطلقان على هذه اللعبة اسم "سيكو سيكو"؛ حيث يستمتع ابنا العم بلحظة قصيرة من النجاح الباهر، قبل أن يظهر زعيم عصابة في حياتهما، ويدّعي أنه المالك الحقيقي للسلع.

View this post on Instagram A post shared by Film Square productions (@filmsquareproductions)

أما الفيلم الثاني فهو "نجوم الساحل" بطولة: أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبدالحميد، علي السبع، مالك عماد، تميمة حافظ، مغني الراب فليكس في أولى تجارِبه التمثيلية. إضافة لمشاركة العديد من ضيوف الشرف. والعمل من تأليف محمد جلال، وشاركه الكتابة كريم يوسف. وإخراج رءوف السيد.

وذلك بالإضافة إلى فيلم "الصفا الثانوية بنات" بطولة: علي ربيع، أوس أوس، سارة الشامي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا، وعدد آخر من الممثلات الشابات. وكذلك ضيوف الشرف، مثل: أحمد حاتم، وعصام الحضري. والفيلم من تأليف أمين جمال، ووليد أبوالمجد. وإخراج عمرو صلاح. وإنتاج أحمد السبكي. وتدور أحداثه في إطار كوميدي.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».