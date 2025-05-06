كارول سماحة تعود للمسرح بعد تلقي عزاء زوجها بـ3 أيام.. ما القصة؟

كارول سماحة تستقبل العزاء في لبنان

كارول سماحة تُقدّم المسرحية بدافع القوة والاحترافية العميقة

صُنّاع المسرحية عن كارول سماحة: شخصية مسؤولة ووفية

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سبب التأجيل الأول لمسرحية كارول سماحة

أبطال "كلو مسموح"

النجوم في عزاء زوج كارول سماحة بالقاهرة

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 08:59 مساءً - تعود الفنانةلاستئناف نشاطها الفني مُجدداً؛ اعتباراً من الأسبوع المقبل، وذلك بعد أيامٍ قليلة من وفاة زوجها رجل الأعمال والمنتج، بعد صراع مع المرض؛ حيث يأتي ذلك القرار اضطرارياً بسبب ارتباطها بمواعيد عرض مسرحية "كلو مسموح".واتفقت كارول سماحة مع صُنّاع المسرحية على تأجيل انطلاق العرض 3 أيام فقط، لحين انتهاء مراسم عزاء زوجها؛ حيث تستقبل العزاء في لبنان يوم الخميس المقبل، حسبما كتبت عبْر خاصية الـ"ستوري" على "إنستغرام"؛ قائلة: "تُقبل التعازي بزوجي الغالي دكتور وليد مصطفى، في لبنان، يوم الخميس 8 مايو، من الساعة الثالثة وحتى السابعة مساءً، في فندق رويال- ضبية- قاعة poly valent".وتَقرر الإعلان عن تأجيل العرض بعدما كان مُقرراً تقديمه يوم الجمعة 9 مايو؛ ليُصبح يوم 12 من الشهر ذاته، وذلك حسبما أعلن صُنّاع المسرحية في بيانٍ، جاء فيه: "شكراً لكم على صبركم الكبير، خلال التأجيل الأول أثناء الحرب، والآن هذا التأجيل الثاني بسبب ظروف مؤلمة وغير متوقّعة. بدافع القوة والاحترافية العميقة، اختارت كارول استمرار العرض. لا يسعنا إلا الانتظار لرؤيتكم في المسرح بعد كلّ ما مرّ به هذا العرض".يمكنك قراءة.. فيديو الوداع.. كارول سماحة بآخر ظهور مع زوجها الراحل وليد مصطفىوجاء في بيان لاحق: "بين واجب الحزم ومسؤولية الالتزام، يتقدّم صُنّاع وفريق عمل المسرحية الغنائية، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى النجمةفي وفاة زوجها، وقررت الشركة المنتجة تعديل الموعد؛ احتراماً لهذه الظروف الإنسانية العميقة".وتابع: "انطلاق العرض في موعده الجديد رغم الحزن، هو موقف فني وإنساني لا يصدر إلا عن شخصية مسؤولة ووفية؛ فكارول رغم الفقد، اختارت أن تفي بالتزاماتها تجاه الشركة المنتجة، وتجاه أكثر من 150 فناناً وفنياً من لبنان وأوكرانيا ودول أوروبية آخرين ملتزمين بعقود زمنية صارمة".واختتم: "كان من الممكن أن يؤدي أيّ تأجيل إضافي إلى خسائر فادحة على المستويين الفني والإنتاجي، لكن استجابتها لطلب الشركة المنتجة بعد شرح تلك الظروف لها، يُجسد إيمانها العميق بقوة الفن، واحترامها لكل مَن آمن بهذا المشروع، وسط تحديات إنتاجية وأمنية استثنائية".يُذكر أنّ "كلو مسموح" هي النسخة العربية من المسرحية الغنائية العالمية Anything Goes، وسبق وتأجلت قبل شهور؛ حيث كان مُقرراً تقديمها يوم 11 أكتوبر الماضي ولمدة أسبوعين، إلى أن تقرر تأجيلها بسبب الأحداث التي يشهدها لبنان مؤخراً.ويشارك في بطولة المسرحية، بجانب، كلٌّ من: فؤاد يقين، جوي كرم، دوري السمراني، نور حلو، نزيه يوسف. وهي كتابة وإخراج روي خوري. وستُقدّم خلالها أغانٍ عدة؛ فضلاً عن أكثر من عرض استعراضي، بمشاركة 20 راقصاً وراقصة تقريباً.ويشهد هذا العرض عودتها إلى خشبة المسرح بعد غياب دام نحو 17 عاماً، منذ مسرحية "زنوبيا" لمنصور الرحباني، والتي قدّمتها عام 2007، فيما تنتمي التجرِبة الجديدة لـ"المسرح الغنائي"؛ إذ ستُقدّم جرعة كبيرة من التمثيل والاستعراض والغناء فضلاً عن الكوميديا.وكانتقد تقبّلت واجب العزاء في القاهرة، أمس الإثنين؛ حيث حرَص عددٌ كبيرٌ من نجوم الفن والإعلام على دعمها ومساندتها في ذلك المصاب الأليم، منهم: جومانا مراد، حسن عسيري، خالد أبوبكر، إلهام شاهين، لبلبة، عماد زيادة، محمد محمود عبدالعزيز، مصطفى شعبان، هالة سرحان، سهير جودة، هاني رمزي، وليد توفيق، محمد سامي، أشرف زكي، وإيهاب فهمي. ذلك إلى جانب: هالة صدقي، منة شلبي، دينا فؤاد، لميس الحديدي، المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر، وغيرهم من أصدقاءوزوجها من الوسط الفني.

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