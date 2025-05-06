كارول سماحة تعود للمسرح بعد تلقي عزاء زوجها بـ3 أيام.. ما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 08:59 مساءً - تعود الفنانة كارول سماحة لاستئناف نشاطها الفني مُجدداً؛ اعتباراً من الأسبوع المقبل، وذلك بعد أيامٍ قليلة من وفاة زوجها رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفى، بعد صراع مع المرض؛ حيث يأتي ذلك القرار اضطرارياً بسبب ارتباطها بمواعيد عرض مسرحية "كلو مسموح".
يمكنك قراءة.. فيديو الوداع.. كارول سماحة بآخر ظهور مع زوجها الراحل وليد مصطفى
وتابع: "انطلاق العرض في موعده الجديد رغم الحزن، هو موقف فني وإنساني لا يصدر إلا عن شخصية مسؤولة ووفية؛ فكارول رغم الفقد، اختارت أن تفي بالتزاماتها تجاه الشركة المنتجة، وتجاه أكثر من 150 فناناً وفنياً من لبنان وأوكرانيا ودول أوروبية آخرين ملتزمين بعقود زمنية صارمة".
واختتم: "كان من الممكن أن يؤدي أيّ تأجيل إضافي إلى خسائر فادحة على المستويين الفني والإنتاجي، لكن استجابتها لطلب الشركة المنتجة بعد شرح تلك الظروف لها، يُجسد إيمانها العميق بقوة الفن، واحترامها لكل مَن آمن بهذا المشروع، وسط تحديات إنتاجية وأمنية استثنائية".
ويشهد هذا العرض عودتها إلى خشبة المسرح بعد غياب دام نحو 17 عاماً، منذ مسرحية "زنوبيا" لمنصور الرحباني، والتي قدّمتها عام 2007، فيما تنتمي التجرِبة الجديدة لـ"المسرح الغنائي"؛ إذ ستُقدّم جرعة كبيرة من التمثيل والاستعراض والغناء فضلاً عن الكوميديا.
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كارول سماحة تستقبل العزاء في لبنانواتفقت كارول سماحة مع صُنّاع المسرحية على تأجيل انطلاق العرض 3 أيام فقط، لحين انتهاء مراسم عزاء زوجها؛ حيث تستقبل العزاء في لبنان يوم الخميس المقبل، حسبما كتبت عبْر خاصية الـ"ستوري" على "إنستغرام"؛ قائلة: "تُقبل التعازي بزوجي الغالي دكتور وليد مصطفى، في لبنان، يوم الخميس 8 مايو، من الساعة الثالثة وحتى السابعة مساءً، في فندق رويال- ضبية- قاعة poly valent".
كارول سماحة تُقدّم المسرحية بدافع القوة والاحترافية العميقةوتَقرر الإعلان عن تأجيل العرض بعدما كان مُقرراً تقديمه يوم الجمعة 9 مايو؛ ليُصبح يوم 12 من الشهر ذاته، وذلك حسبما أعلن صُنّاع المسرحية في بيانٍ، جاء فيه: "شكراً لكم على صبركم الكبير، خلال التأجيل الأول أثناء الحرب، والآن هذا التأجيل الثاني بسبب ظروف مؤلمة وغير متوقّعة. بدافع القوة والاحترافية العميقة، اختارت كارول استمرار العرض. لا يسعنا إلا الانتظار لرؤيتكم في المسرح بعد كلّ ما مرّ به هذا العرض".
يمكنك قراءة.. فيديو الوداع.. كارول سماحة بآخر ظهور مع زوجها الراحل وليد مصطفى
صُنّاع المسرحية عن كارول سماحة: شخصية مسؤولة ووفيةوجاء في بيان لاحق: "بين واجب الحزم ومسؤولية الالتزام، يتقدّم صُنّاع وفريق عمل المسرحية الغنائية، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى النجمة كارول سماحة في وفاة زوجها، وقررت الشركة المنتجة تعديل الموعد؛ احتراماً لهذه الظروف الإنسانية العميقة".
وتابع: "انطلاق العرض في موعده الجديد رغم الحزن، هو موقف فني وإنساني لا يصدر إلا عن شخصية مسؤولة ووفية؛ فكارول رغم الفقد، اختارت أن تفي بالتزاماتها تجاه الشركة المنتجة، وتجاه أكثر من 150 فناناً وفنياً من لبنان وأوكرانيا ودول أوروبية آخرين ملتزمين بعقود زمنية صارمة".
واختتم: "كان من الممكن أن يؤدي أيّ تأجيل إضافي إلى خسائر فادحة على المستويين الفني والإنتاجي، لكن استجابتها لطلب الشركة المنتجة بعد شرح تلك الظروف لها، يُجسد إيمانها العميق بقوة الفن، واحترامها لكل مَن آمن بهذا المشروع، وسط تحديات إنتاجية وأمنية استثنائية".
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A post shared by Anything Goes The Musical - كلّو مسموح (@anythinggoes.arabia)
سبب التأجيل الأول لمسرحية كارول سماحةيُذكر أنّ "كلو مسموح" هي النسخة العربية من المسرحية الغنائية العالمية Anything Goes، وسبق وتأجلت قبل شهور؛ حيث كان مُقرراً تقديمها يوم 11 أكتوبر الماضي ولمدة أسبوعين، إلى أن تقرر تأجيلها بسبب الأحداث التي يشهدها لبنان مؤخراً.
أبطال "كلو مسموح"ويشارك في بطولة المسرحية، بجانب كارول سماحة، كلٌّ من: فؤاد يقين، جوي كرم، دوري السمراني، نور حلو، نزيه يوسف. وهي كتابة وإخراج روي خوري. وستُقدّم خلالها أغانٍ عدة؛ فضلاً عن أكثر من عرض استعراضي، بمشاركة 20 راقصاً وراقصة تقريباً.
ويشهد هذا العرض عودتها إلى خشبة المسرح بعد غياب دام نحو 17 عاماً، منذ مسرحية "زنوبيا" لمنصور الرحباني، والتي قدّمتها عام 2007، فيما تنتمي التجرِبة الجديدة لـ"المسرح الغنائي"؛ إذ ستُقدّم جرعة كبيرة من التمثيل والاستعراض والغناء فضلاً عن الكوميديا.
النجوم في عزاء زوج كارول سماحة بالقاهرةوكانت كارول سماحة قد تقبّلت واجب العزاء في القاهرة، أمس الإثنين؛ حيث حرَص عددٌ كبيرٌ من نجوم الفن والإعلام على دعمها ومساندتها في ذلك المصاب الأليم، منهم: جومانا مراد، حسن عسيري، خالد أبوبكر، إلهام شاهين، لبلبة، عماد زيادة، محمد محمود عبدالعزيز، مصطفى شعبان، هالة سرحان، سهير جودة، هاني رمزي، وليد توفيق، محمد سامي، أشرف زكي، وإيهاب فهمي. ذلك إلى جانب: هالة صدقي، منة شلبي، دينا فؤاد، لميس الحديدي، المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر، وغيرهم من أصدقاء كارول سماحة وزوجها من الوسط الفني.
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