ظافر العابدين أحدث المنضمين لفيلم السلم والثعبان: أحمد وملك

ظافر العابدين مفاجأة "السلم والثعبان: أحمد وملك"

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قصة الجزء الأول من "السلم والثعبان"

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آخر أعمال ظافر العابدين الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 08:59 مساءً - أعلنت الشركة المنتجة لفيلم ""، انضمام الفنان التونسيإلى أسرة الفيلم، الذي انطلق تصويره أول أمس الأحد بعد أشهر من التحضيرات، واختيار الفنانين المشاركين في البطولة؛ حيث كشفت الشركة المنتجة أمس عن الصور الأولى من كواليس العمل، والتي جمعت عمرو يوسف وأسماء جلال.ونشرت شركة RAW Entertainment المنتحة لفيلم "" على صفحتها بموقع "إنستغرام"، الصور الأولى للفنان ظافر العابدين من كواليس تصوير مشاهده الأولى في العمل، مع تعليق: "متحمسين جداً نعلن أن النجمهيكون مفاجأة فيلم السلم والثعبان: أحمد وملك، استنوا حاجة غير متوقعة تماماً، ودي البداية بس".يمكنكِ قراءة السلم والثعبان وهيبتا والفيل الأزرق: أجزاء جديدة لأفلام ينتظرها الجمهور في 2025فيلم "" بطولة: عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبدالعزيز وآية سليم وعددٍ آخر من الفنانين، وضيفة الشرف سوسن بدر. والعمل قصة وإخراج طارق العريان. وتأليف أحمد حسني. ومن جانبه وضع طارق العريان خطة للانتهاء من الفيلم منتصف شهر يوليو، من أجل طرحه في دُور العرض قبل نهاية العام الجاري.فيلم "" عُرض لأول مرة عام 2001، وقام ببطولته: هاني سلامة، حلا شيحة، أحمد حلمي. وكتبه محمد حفظي. وأخرجه طارق العريان. ودارت أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، حول حازم شاب مستهتر، فشل في أن يكون زوجاً وأباً جيداً، لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد ظهور ياسمين؛ حيث يواجهان معاً العديد من المشاكل في بداية علاقتهما، لكن الحب يفرض كلمته في النهاية.اقرأي أيضاً: كريم عبدالعزيز وأحمد عز وآسر ياسين أبطال أكثر من فيلم قبل نهاية 2025وجاء آخر أعمالالفنية، مسلسل "البحث عن علا" الموسم الثاني، والذي تم عرضه في سبتمبر الماضي، وشارك في بطولته إلى جانبه: هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، طارق الإبياري، آيسل رمزي، عمر شريف وياسمينا العبد. وهو من تأليف غادة عبدالعال، هناء محمود، سيف عمر، زيزيت سعيد وهشام حمزة. ومن إخراج هادي الباجوري.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»