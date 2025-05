السبب الحقيقي وراء عدم حضور تايلور سويفت وترافيس كيلسي حفل ميت غالا 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 08:59 مساءً - لم تحضر النجمة العالمية تايلور سويفت وحبيبها نجم كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، حفل ميت غالا لعام 2025، الذي أقيم في مدينة نيويورك مساء أمس، وضم عشرات من النجوم العالميين والمشاهير في عالم التمثيل والموضة، وكان من المفترض أن يمثل هذا أول ظهور لكيلسي وسويفت في حفل ميت غالا، وأول ظهور لسويفت منذ عام 2016.

Embed from Getty Images

ووفقًا لمصادر مقربة من الثنائي، فإن الحبيبين قررا أن يستغلا توافق إجازتهما السنوية في هذا التوقيت، بعد فترة طويلة مرهقة للطرفين، تحديدًا بعد انتهاء موسم دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، ونهاية جولة Eras وبعض الارتباطات الفنية لسويفت.

ولم تحضر تايلور سويفت وكيلسي، بسبب سفرهما معًا للاستجمام، ورفضا أن يقطعا إجازتهما التي ظلا ينتظرانها لشهور.

وقال المصدر إن سويفت، البالغة من العمر 35 عامًا، وكيلسي البالغ من العمر 35 عامًا أيضًا، قد تلقيا دعوة لحضور حفل ميت غالا منذ فترة، ولكنهما اعتذرا عن عدم الحضور: "إنهما يسافران هذه الفترة كثيرًا، وبلا توقف ويستمتعان بذلك كثيرًا. ويستمتعان بوقتهما معًا على أكمل وجه. إنه وقت مميز بالنسبة لهما، وحريصان على قضائه بعيدًا عن الأضواء".

Embed from Getty Images

وقد حضرت سويفت حفل ميت غالا عدة مرات، ولكن آخرها كان في 2016، عندما كانت رئيسة مشاركة في الحفل الذي حمل عنوان "الموضة في عصر التكنولوجيا".

Embed from Getty Images

وظهرت المغنية الشابة لأول مرة في حفل ميت غالا عام 2008. ومنذ ذلك الحين، حضرت هذا الحدث الزاخر بالنجوم خمس مرات أخرى.

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

أقيم مساء أمس الاثنين، 5 مايو الحدث الأضخم في عالم الموضة والأزياء، وهو حفل ميت غالا 2025، والذي أقيم في متحف متروبوليتان للفنون.

وحرص على حضور الحفل باقة كبيرة من نجوم هوليوود وبوليوود، وجاء من بينهم شاروخان، شاكيرا، زوي سالدانا، زندايا، جيجي حديد، سابرينا كاربتنر، ديمي مور، مايلي سايرس، سينثيا إريفو، سيمون بايلس، ماندي كالينغ، آن هاثاواي، نيك جوناس، بريانكا شوبرا، ديانا روس ونجلها، ووبي غولدبرغ، هالي بيري، كيندال جينير، هايلي بيبر، دوتشي، كاردي بي، نيكول كيدمان، ريهانا وغيرهم.

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)



وجاء معرض العام بعنوان «Superfine: Tailoring Black Style»، والذي يدرس أسلوب أصحاب البشرة السمراء في الملابس على مر القرون.

وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، التي ركز فيها المعرض على الملابس الرجالية، ولأول مرة على الإطلاق يكون الموضوع حول ملابس أصحاب البشرة السمراء. وتم وصف الموضوع على أنه "دراسة أهمية الملابس والأسلوب في تشكيل الهويات".

وقال القائمون على المعرض إن المتحف "يستمد الإلهام" من كتاب مونيكا إل ميلر لعام 2009 بعنوان "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity"، الذي يعرض في طياته التاريخ الثقافي لأزياء أصحاب البشرة السمراء، وتطور ملابسهم في مختلف الأزمنة، منذ القرن الثامن عشر وحتى الآن.



