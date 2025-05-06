إليكم "روح ونسيني".. أحدث أعمال مراد حلمي الفنية

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان مراد حلمي أغنيته الجديدة "روح ونسيني"، ضمن تعاون مع شركة T Music، التي يديرها كل من الملحن والمنتج طارق أبو جودة والفنانة اللبنانية يارا، واللذان يعكسان من خلال هذا التعاون ثقتهم الكبيرة بموهبة مراد وصوته المتميّز.



العمل يأتي ضمن مشروع بصري حديث يحمل اسم "Quick Flicks"، وهو مفهوم إنتاجي مبتكر يُعنى بتقديم فيديوهات عالية الجودة تُصور بشكل احترافي داخل استوديوهات T Music في دبي، لتكون هذه الخطوة الأولى من نوعها بين مراد والشركة.

منذ صدورها قبل أسبوع فقط، استطاعت الأغنية أن تحقق أكثر من مليون مشاهدة على يوتيوب، ولفتت أنظار المتابعين عبر مختلف المنصات الرقمية، بينما ظهرت صور غلاف العمل على شاشات LED بارزة في مواقع حيوية في لبنان، مؤكدة على التغيّر الملفت في الأسلوب الفني والبصري للفنان.

الأغنية من كلمات الشاعرة السعودية "سين"، التي سبق وكتبت أغنية "نعمة فحياتي" لـ يارا، وتستعد الشاعرة ذاتها لإطلاق أعمال جديدة من كلماتها ستجمعها قريبًا مع يارا وفضل شاكر، من ألحان طارق أبو جودة.

لحّن الأغنية طارق أبو جودة، الذي قدّم لمراد حلمي توليفة موسيقية تبرز دفء صوته وإحساسه الرومانسي، مع توزيع مميز وقّعه عباس صباح.

أما الكليب، فقد أخرجه ساري بإشراف مباشر من طارق أبو جودة، وتميّز بأسلوب بصري معبّر يميل إلى الحزن والرومانسية، ويحاكي مشاعر الجيل الشاب عبر تدرجات الأبيض والأسود، مع لمسات ستايل عصرية تعكس صورة متجددة للفنان مراد.

يُشار إلى أن مراد حلمي يُدار فنيًا من قبل شركة T Music، فيما تتولى شركة وتري مهمة التوزيع الرقمي لأعماله.

