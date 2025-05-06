ريان حركة تعلن خطوبتها بأجواء من الحب والفرح وتفصح عن هوية حبيبها

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة اللبنانية ريان حركة محبيها و متابعيها بمجموعة صور شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بأجواء من الفرح مع حبيبها الذي تقدم لها، معلنةً عن خطوبتها منه بعد أن قالت له "نعم"، و ذلك اثناء إقامتها الحالية في ميشيغان، الولايات المتحدة الأميركية.



و كشفت ريان عن هوية خطيبها، الشاب سهيل سباعي، و هو لبناني مقيم في ميامي بالولايات المتحدة الأميركية، و كل حساباته عبر مواقع التواصل مقفلة.

و علقت ريان على منشورها بالقول: "أعتقد أن لدي حفل زفاف لأقوم بالتحضير له لأنني قلت "نعم" ".

و كانت قد كشفت الممثلة اللبنانية ريان حركة عن عيشها قصة حب، وأن حياتها مليئة باللحظات الرومانسية، ما أضاف لمسة خاصة لحياتها الفنية.

وقالت ريان أن قلبها يدق وأن حبيبها من الداعمين لها ولعملها ولفنها، وأكدت أنها ستكون عروس عام 2025، دون أن تحدد التاريخ النهائي.