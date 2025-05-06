لقاء سام سعد والمتروبوليت أنطونيوس الصوري يرسم أفقاً جديد لـ زحلة

ميرنا وليد - بيروت - زار المخرج والإعلامي سام سعد، رئيس مهرجان "إضافة" ورئيس النادي اللبناني لأصحاب الهمم، سيادة المتروبوليت أنطونيوس (الصوري) الجزيل الاحترام، راعي أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس، في مقر المطرانية في زحلة، يوم الإثنين الواقع في 5 أيار 2025.



جاءت هذه الزيارة في إطار بحث سبل التعاون المشترك بهدف تنمية منطقة زحلة والبقاع، لا سيما من خلال دعم وتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز دورهم وحقوقهم في المجتمع عبر مشاريع تنموية مستدامة وفعّالة.

وتخلل اللقاء تبادل للأفكار وطرح عدد من المبادرات التي تصبّ في خدمة المنطقة، حيث تم وضع خريطة أولية للعمل تشمل مشاريع تهدف إلى إنشاء بيئات حاضنة وصديقة لأصحاب الهمم، إلى جانب إطلاق برامج دعم مجتمعي تستهدف مختلف الفئات في زحلة والبقاع.

وقد أبدى الطرفان حماسة كبيرة لهذا التعاون المرتقب، مشددَين على أهمية هذه اللقاءات التي تمهّد الطريق نحو شراكات فعلية تعود بالنفع على المجتمع المحلي بأسره.

وفي ختام الزيارة، أعلن سام سعد عن مغادرته المؤقتة خارج لبنان، على أن يُستأنف العمل المشترك فور عودته، حيث سيتم تحديد موعد جديد لعقد لقاء آخر، يتم خلاله إطلاق المشاريع رسميًا والشروع بالخطوات التنفيذية المقبلة.

