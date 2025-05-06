كيم كارداشيان تدلي بشهادتها في باريس: “جاهزة للمواجهة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال الأمريكية كيم كارداشيان للإدلاء بشهادتها في محاكمة السرقة التي تعرضت لها في باريس عام 2016، حيث من المنتظر أن تصل إلى العاصمة الفرنسية في 13 أيار/مايو للمثول أمام المحكمة.

وأكد محامو كارداشيان الفرنسيان ليونور إينيريك وجوناتان ماتو، إلى جانب محاميها الأمريكي مايكل رودس، في تصريح لوكالة “فرانس برس”، أن موكلتهم “ترغب في حضور المحاكمة شخصياً، ومواجهة من اعتدوا عليها، وتنوي القيام بذلك بكل احترام وشجاعة”.

ورفض المحاميان الإدلاء بتفاصيل إضافية حول محتوى الشهادة، مشددين على أن “الرواية ستُسمع مباشرة من كارداشيان أثناء الجلسة”.

وكانت كارداشيان (44 عاماً) قد تابعت مجريات الأسبوع الأول من المحاكمة عن بُعد، وتعتزم التحدث علناً “عمّا حدث خلال تلك الليلة البشعة”، في إشارة إلى ليلة 2 إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2016، عندما تعرّضت لسطو مسلح داخل غرفتها في فندق بباريس خلال أسبوع الموضة، حيث تم تقييدها واحتجازها، وسرقة مجوهرات بقيمة 9 ملايين يورو (10 ملايين دولار)، في ما اعتُبر أكبر عملية سرقة تطال فرداً في فرنسا خلال العقدين الأخيرين.

وأشار فريق الدفاع إلى أن كارداشيان أبدت “امتناناً كبيراً” للسلطات الفرنسية، وللطريقة التي تعاملت بها مع القضية، مؤكدين أنها ستلتزم بكامل الإجراءات القانونية وستجيب على جميع الأسئلة التي تُطرح عليها في المحكمة.

وكانت محكمة الجنايات في باريس قد بدأت جلسات المحاكمة في 28 نيسان/أبريل، وخصص الأسبوع الأول لسماع تفاصيل حياة المتهمين العشرة. وتدخل المحاكمة هذا الأسبوع مرحلة الاستماع إلى المحققين، تليها إفادات الشهود، على أن يُستمع يوم 13 أيار/مايو إلى الأطراف المدنية، بينهم موظفة الاستقبال في الفندق، ومساعدة كارداشيان التي اختبأت أثناء وقوع الجريمة، وأخيراً إلى كارداشيان نفسها.

ومن المتوقع أن يُصدر الحكم النهائي في القضية بتاريخ 23 أيار/مايو المقبل.