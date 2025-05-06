نجوى كرم تضرب من جديد.. “زين الزين” تعيد وهج الأغنية اللبنانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بصوتها الذي لا يشبه سواه، وبتوقيع يحمل بصمة الجودة الفنية، أطلقت النجمة اللبنانية نجوى كرم أغنيتها الجديدة “زين الزين” من ألبومها المقبل، لتُضيف إلى رصيدها عملًا مفعمًا بالإحساس والهوية الشرقية.

الأغنية تحمل كلمات الشاعر محمد درويش، الذي أبدع في رسم ملامح شخصية استثنائية تُغنّى لا توصف، وتلحين أحمد بركات الذي اختار نغمة تنسجم مع حالة الحب الطاغية في النص، فيما جاء التوزيع الموسيقي لـسليمان دميان ليمنح الأغنية طابعًا عصريًا أنيقًا يحافظ على أصالة اللون اللبناني.

في “زين الزين”، تستحضر نجوى كرم صورة الرجل الحاضر في الوجدان: الآتي من بيئة الأصالة، والممتدّ في عيون الناس كنموذج نادر من الرجولة والكرم والمهابة. ومن خلال أبيات مثل “من يوم اللي شفت عيونك قلبي انقسم نصّين”، تنجح كرم في التعبير عن الإعجاب العميق بأسلوب ناضج وذكي، بعيد عن الابتذال، ينقل المستمع إلى حالة شعورية خاصة، حيث الكلمة الراقية تلتقي باللحن الساحر والصوت الذي يعرف تمامًا كيف يلامس الإحساس.

وبالتوازي مع طرح الأغنية، أصدرت نجوى كرم الفيديو كليب الخاص بها، من إخراج بيار خضرا، الذي قدّم رؤية بصرية أنيقة من خلال لوحات استعراضية فنية سلّطت الضوء على جمال نجوى وأناقتها اللافتة. الكليب حمل بذكاء صورة الرجل الشرقي كما تتخيله الأغنية: شخصية آسرة، أنيقة، وراسخة الحضور، تجذب الأنظار من دون تصنّع أو مبالغة، بل عبر الكاريزما والهيبة الطبيعية.

نجوى كرم، التي تواصل حصد نجاحات متتالية منذ أكثر من ثلاثة عقود، ليست فقط صوتًا لبنانيًا استثنائيًا، بل هي حالة فنية متكاملة تجمع بين الصدق الفني، والحضور القوي، والقدرة المستمرة على التجدد دون التخلّي عن الجذور. هي ابنة زحلة التي حملت لهجة جبلها إلى المسارح العالمية، فغنّت للبنان كما غنّت للحب والفرح والوجع. وما يميزها في “زين الزين” تحديدًا، أنها لا تكرر نفسها، بل تقدّم قراءة جديدة للغزل، بأسلوب ناضج يليق بفنانة صنعت تاريخًا من الإبداع.

ويبدو أن الأغنية الجديدة ستكون من المحطات البارزة في الألبوم القادم، خاصة أنها جاءت بعد حملة تشويقية ذكية، وترقب جماهيري واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لتؤكد مرّة جديدة أن نجوى كرم ما زالت الرقم الصعب في الأغنية اللبنانية.