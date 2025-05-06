فنان مغربي يتّهم ابتسام تسكت بالتطاول على أغنيته: “تزوير واضح للحقيقة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق الفنان المغربي القدير حميدة الباهيري تصريحات نارية، اتّهم فيها النجمة ابتسام تسكت بـ”التطاول” على حقوقه الفنية، بعد أن استخدمت، وفقاً له، مقاطع من أغنيته الشهيرة “دابا دابا تندم عليا” في عملها الجديد “سالينا”، دون الحصول على إذن مسبق منه.

ويُعد الباهيري من رواد الأغنية المغربية الجماعية، وواحداً من مؤسسي فرقتي “المشاهب” و”بنات الغيوان”، وقد عبّر عن استيائه الكبير من هذا “الاعتداء الصارخ على الحقوق المعنوية والمادية”، واصفاً ما حدث بـ”تزوير واضح للحقيقة”، خصوصاً بعد نسب المقطع المغنّى إلى الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي.

وفي مقطع فيديو نشره عبر صفحته على “فيسبوك”، أوضح الباهيري أن الأغنية موضوع النزاع مسجلة باسمه منذ العام 1998 في المكتب المغربي لحقوق المؤلف، وأنها من كلماته وألحانه وأدائه، مؤكداً احتفاظه بكاسيت التسجيل الأصلي كدليل.

كما كشف أن الفنان عبد العزيز الستاتي كان قد استخدم نفس الأغنية في السابق دون ترخيص، لكنه اختار حينها تسوية الأمور بشكل ودي بعد تدخل “وسطاء خير”، وهو ما لم يحدث هذه المرة، ما دفعه للتفكير في اللجوء إلى القضاء من أجل رد الاعتبار.

من جهتها، لم تعلّق تسكت حتى الآن على الاتهامات، علماً أنها كانت قد أثارت ضجة إعلامية مؤخراً بعد نشرها صوراً من زفافها الوهمي بالفنان والإعلامي مراد العشابي، ضمن مشاهد فيديو كليب “سالينا”، ما دفع البعض إلى الاعتقاد بأنها دخلت فعلاً القفص الذهبي.

وقد تزامن هذا مع رسالة مشفّرة نشرتها عبر حسابها، دعت فيها إلى الحفاظ على الخصوصية، واختتمتها بشكر جمهورها على الحب والدعم الكبير.

الفنان حميدة الباهيري شدد في ختام حديثه على أن “الملكية الفكرية خط أحمر”، مؤكداً أن صمته هذه المرة لن يطول، وأنه مستعد لخوض المعركة القانونية إن لم يُتدارك الأمر سريعاً.