كانييه ويست يقاضي طبيب أسنانه.. هل يحاول إنقاذ زواجه من بيانكا سينسوري؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة وُصفت بـ”المحاولة اليائسة”، قرر مغني الراب كانييه ويست مقاضاة طبيب أسنانه السابق، في محاولة لتبرير سلوكه المثير للجدل أمام زوجته بيانكا سينسوري، بعد موجة هجوم حادة أطلقها عبر منصة X مطلع العام الجاري، تضمنت تصريحات معادية للسامية والمثليين وتعبيرات متحيزة جنسيًا.

وكان ويست (47 عامًا) قد فجّر عاصفة من الانتقادات في 7 شباط/فبراير حين عبّر عن “حبه لهتلر”، وروّج لبيع قمصان عليها شعار الصليب المعقوف عبر موقع علامته Yeezy قبل أن يُعلّق الموقع فورًا، كما أعلن عن تعاون في الأزياء مع شون “ديدي” كومز، وتخلّى عن شتائمه الجنسية، ما أثار تساؤلات حول سيطرته على سينسوري.

الانفجار الذي استمر ثلاثة أيام، ترك المهندسة الأسترالية البالغة من العمر 30 عامًا في حالة صدمة، دفعتها وفق تقارير إلى التفكير الجدي في الطلاق. واليوم، نقل موقع DailyMail.com عن مصدر مقرّب من ويست أن سبب هذا الانهيار النفسي يعود إلى “انتكاسة” نتيجة تعاطيه السابق لأكسيد النيتروز، مشيرًا إلى أن مقاضاته للطبيب، الدكتور توماس كونيلي، تأتي كمحاولة أخيرة لإصلاح ما أفسده ذلك السلوك وإنقاذ زواجه.

وأضاف المصدر: “بالنسبة لبيانكا، كان هذا الانفجار نقطة تحول”، موضحًا أنها تجد صعوبة في تجاوز ما حدث أو تقبّله، وقد تسبب ذلك في ضرر عميق بثقتها في ويست وعلاقتهما.