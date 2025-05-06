مركز السينما العربية ينظم ندوة حول السينما المصرية بمهرجان كان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 07:25 مساءً - ينظم مركز السينما العربية، بالتعاون مع سوق الأفلام بـ مهرجان كان السينمائي، ندوة تحت عنوان "مصر: دولة الأفلام الجماهيرية في العالم العربي"، بحضور مجموعة من أهم الأسماء في صناعة السينما المصرية، وذلك يوم الخميس 15 مايو المقبل، من الساعة 11:30 صباحاً حتى 12:30 ظهراً على المسرح الرئيسي.

الندوة التي يديرها نيك فيفاريللي، من مجلة "فارايتي"، تناقش الأسباب الكامنة وراء صعود السينما المصرية مؤخراً، ما بين أفلام تجارية تحقّق أرقاماً قياسية في شباك التذاكر، وأفلام مستقلة تحصد جوائز من مهرجانات دولية وتكسر الحواجز التقليدية، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة أمام منشآت الإنتاج وجيل جديد من المستثمرين في القطاع الخاص، وكيف يمكن الحفاظ على هذا الزخم المتجدد.

المشاركون في الجلسة

يشارك في الجلسة كل من النجمة المصرية الرائدة، النجم المصري حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، رجل الأعمال سميح ساويرس رئيس مهرجان الجونة، عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، أحمد سامي بدوي المدير العام للجنة مصر للأفلام، المخرج مراد مصطفى الذي يشارك فيلمه "عائشة لا تستطيع الطيران" في برنامج نظرة ما بمهرجان كان، ومنتجة الفيلم سوسن مصطفى.

سوق الأفلام في مهرجان كان السينمائي

يعد سوق الأفلام الجناح التجاري لـ مهرجان كان السينمائي أكبر تجمع دولي للمهنيين في صناعة السينما. باعتباره نقطة انطلاق رئيسية في إنشاء وإنتاج وتوزيع الأفلام في جميع أنحاء العالم، يفتخر سوق الأفلام بجمع أكثر من 12500 متخصص في الصناعة (بمشاركة المنتجين والموزعين وممثلي المهرجانات ومؤسسات السينما والمشترين والممولين) من أكثر من 120 دولة، للالتقاء وتبادل الأفكار والمشاريع وعقد الصفقات في بيئة واحدة فريدة من نوعها.

يمكنكم قراءة: أبرز المعلومات عن الأفلام المرشحة لجوائز النقاد للأفلام العربية بمهرجان كان السينمائي

عن مركز السينما العربية

مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية، تأسست منذ 10 سنوات بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفعاليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي، وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، وجلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، واجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية، ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات، كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، وإشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.

وقد أطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنجليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة؛ بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة إلى إنتاجات السينما العربية.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».