سارة طيبة عن كرسي المدير في مسلسل هروج: من ألطف المشاريع الفنية 

سارة طيبة توجه رسالة لنجوم قصة "كرسي المدير"

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مسلسل "هروج"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 07:25 مساءً - اعتبرت الفنانةأن القصة الدرامية ""، والتي جاءت ضمن قصص وحلقات مسلسل "هروج"، من أمتع المشاريع الفنية التي شاركت بها، واصفة إياها بـ"اللطيفة".وشاركتمتابعيها، عبر صفحتها على "إنستغرام"، صورة من كواليس أحد مشاهد تلك القصة، وعلّقت بالقول: "كرسي المدير" حلقة رقم 21 من مسلسل "هروج" موجودة على شاهد. من أمتع وألطف المشاريع اللي اشتغلتها مع كاست عظيم؛ فايز بن جريس وإسماعيل الحسن ونايف المحياء، والمخرج الرهيب مشاري المزيد".

هو عمل درامي يقع في 30 حلقة، كل قصة منه تعرض منفصلة في 10 حلقات، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حيث تظهر قصة مضحكة في كل حلقة من المواقف الحياتية اليومية في المجتمع السعودي، وتوضيح القضايا المختلفة من الرشاوى، وفقدان الثقة بالنفس، إلى الخداع، وتتوالى القصص.يمكنك قراءة.. سارة طيبة تعلق على مشاركتها في مهرجان أفلام السعودية

سارة طيبة في دراما رمضان 2025

سارة طيبة والمشاركة بـ مهرجان أفلام السعودية

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يذكر أن سارة طيبة كانت لها مشاركة في موسم دراما رمضان الماضي 2025، من خلال مسلسل "يوميات رجل عانس" بشخصية الدكتورة "هدى"، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول رجل سعودي يتجاوز سن الزواج المعتادة، مما يجعله عرضة للعديد من الضغوط العائلية والمجتمعية التي تحثه على الزواج، وتحاول والدته والمقربون منه مساعدته للعثور على زوجة مناسبة، لكنه يحاول التهرب بطرق مختلفة.جدير بالذكر أن الفنانةشاركت في فعاليات الدورة الحادية عشرة منوذلك ضمن أعضاء لجنة تحكيم فئة "السيناريو غير المنفذ"، والتي انتهت فعاليتها يوم 23 أبريل الماضي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».