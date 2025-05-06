مهرجان البحر الأحمر يفتح باب التقديم أمام الأفلام للمشاركة في الدورة الخامسة

فتح باب التقديم حتى يوم 17 أغسطس المقبل

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 07:25 مساءً - كشفعن فتح باب التقديم أمام الأفلام؛ للمُشاركة في الدورة الخامسة، والمُقرر انطلاقها خلال الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر المُقبل، في مقره الدائم بمنطقة البلد التاريخية بجدة، بالمملكة العربية السعودية وأوضح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أن باب التقديم بات مفتوحاً أمام الأفلام، سواء أكانت طويلة أو قصيرة أو وثائقية أو متحركة، الراغبة في المشاركة بالدورة المرتقبة، وذلك حتى يوم 17 أغسطس المقبل؛ حيث تُعَد فرصة مميزة أمام صُنّاع الأفلام في الوطن العربي والعالم كله.

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إطلاق برنامج "أيام الفيلم الوثائقي"

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نجاح ضخم للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وكانتقد عقدت شراكة جديدة مع مؤسسة فن جميل؛ لتقديم برنامج "أيام الفيلم الوثائقي"، في "سينما حي"، والذي يُعَد أول مركز سينمائي وسمعي بصري مستقل في المملكة العربية السعودية في جدة، وذلك من يوم 3 إلى 5 مايو.وتضمن برنامج "أيام الفيلم الوثائقي" عرض مجموعة من الأفلام، وهي: "أربع فتيات صغيرات" إخراج سبايك لي، "يلا باركور" لـ عريب زعيتر، "عندما يشع الضوء" إخراج ريان البشري، "عثمان في الفاتيكان" للمخرج ياسر بن غانم، "الروشان" لـ محمد أوس، "كيموكازي" لـ عبدالرحمن بتاوي، "ذاكرة عسير" لـ سعد طحيطح، "داهومي" لـ ماتي ديوب، "احكيلهم عنّا" إخراج رند بيروتي، "طريقي" لـ تييري تيستون وليزا آزويلوس و"رفعت عيني للسما" إخراج ندى رياض وأيمن الأمير.وكانت الدورة الرابعة منقد حققت نجاحاً ضخماً، وسجلت أعلى نسبة حضور في تاريخ الحدث؛ فقد شهدت تكريم إميلي بلانت، عامر خان، منى زكي، فيولا ديفيس وبريانكا شوبرا جونسون. كما حضر الحدث نجومٌ عالميون بارزون، من بينهم: ميشيل يوه، كارينا كابور خان، جوني ديب، يسرا، فين ديزل، كاثرين زيتا جونز، سينثيا إريفو، بريندان فريزر، محمد سامي وغيرهم.

وبلغ إجمالي العروض 302 عرضاً، مع تقديم نصف الأفلام كعروض عالمية أو دولية أولى، بما في ذلك 46 عرضاً عالمياً، و15 عرضاً دولياً، و53 عرضاً إقليمياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد عزز هذا النجاح مكانة المهرجان، كواحد من أهم المحافل الثقافية والسينمائية على الصعيدين الإقليمي والدولي.



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