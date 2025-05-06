نجوى كرم تطلق أغنيتها المنتظرة "زين الزين"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أحدث اعمالها الفنية و هي أغنية تحمل إسم "زين الزين"، من ألبومها الجديد، وذلك على يوتيوب.



أغنية "زين الزين" من كلمات محمد درويش، ألحان أحمد بركات، و توزيع سليمان دميان، و الأغنية على شكل كليب يتضمن لوحات فنية راقصة رائعة.

و تقول كلمات الاغنية:

​​​​​

ويلي يا ويلي من الحُبّ يا ويلي

ضيعت من شفتك نهاري وليلي



يا سيد الكلّ علينا كل ما انت تطلّ

نقوم و نضرب تحية ونرميلك فلّ

وكل ما حدّ يسأل عن الشبّ المهيوب

توقف الناس تأشر و عليك تدلّ

زين الزين زين الزين

مثلك انت مافي اتنين

انت احلى من هالدنيا

مو بس بضعف ضعفين

انت الاول انت الاول

والعالم خلفك صفّين

من يوم اللي شفت عيونك

قلبي انقسم نصّين

لو لفّ العالم ما لاقي بشخصيك

يا ابن العزّ واصل للسما صيتك

شامخ ما تميل ولو فيك الأرض تهتزّ

مخلوق انت بهالدنيا حتى تنعزّ

وكل ما حدّ يسأل عنّك يا ابن الأصول

ارفع راسي وشوف حالي فيك واعتزّ

زين الزين زين الزين

مثلك انت مافي اتنين

انت احلى من هالدنيا

مو بس بضعف ضعفين

انت الاول انت الاول

والعالم خلفك صفّين

من يوم اللي شفت عيونك

قلبي انقسم نصّين