حقيبة يد سلمى أبو ضيف بنقشة البقرة من Prada..و سعرها مرتفع جداً

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف على كتابعيها من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان اسود من الشبك بتصميم مميز، ذات اكمام طويلة وواسعة، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و حملت سلمى بيدها حقيبة بنقشة البقرة من دار ازياء Prada وصل سعرها إلى 4,600 يورو.

و في وقت اسبٌق، احتفلت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف، بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال المصري السويسري إدريس عبد العزيز، بمجموعة صور رومانسية ورسالة مليئة بالحب.

وشاركت سلمى متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، منشور تضمن مجموعة صور رومانسية تجمعها بزوجها إدريس، وأرفقتها برسالة عبرت فيها عن مشاعرها قائلة: "يوم ميلاد سعيد لمن علمني معاني الإنسانية الجميلة، يوم ميلاد سعيد لملك قلبي ومملكتنا. يوم ميلاد سعيد يا عالمي كله، يا لغزي، أحبك يا رجلي".

