عرضت الممثّلة المصريّة، سلمى أبو ضيف، لجمهورها أكثر من صورة جمعتها بزوجها بمناسبة عيد ميلاده وأرفقت منشورها برسالة مليئة بالحُبّ، جاء فيها: “عيد ميلاد سعيد لمن علّمني أجمل معاني الإنسانيّة، عيد ميلاد سعيد لملك قلبي ومملكتنا… عالمي كلّه، رَجُلي.. نحبّك”. حظي المنشور بإعجاب وتفاعل واسع من زملاء سلمى ومتابعيها، الّذين تمنّوا للثّنائي حياة سعيدة وهانئة. نذكر أنّ الثنائي رُزِقَ مؤخّرًا مولودتَه الأولى صوفيا. تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا على صعيد الأعمال، سبق أن انتهت سلمى من تصوير مشاهدها في الجزء الثّاني من فيلم “هيبتا”، أثناء حملها، إذ وصفت حينها التّجربة بالممتعة لأنّها شاركت مع ابنتها في تقديم ما تُحبّه، رغم التّعب الّذي شعرت به.

كانت هذه تفاصيل خبر سلمى أبو ضيف تحتفل بعيد ميلاد شريك حياتها وهذه رسالتها له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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