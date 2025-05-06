بالصور- ظافر العابدين مفاجأة النّسخة الجديدة من “السّلم والثّعبان”؟

إنضم الممثل التونسي، ظافر العابدين، الى بطولة فيلم “السّلم والثّعبان” من انتاج شركة RAW Entertainment لصاحبها المخرج طارق العريان.

ونشرت شركة الانتاج أكثر من صورة لـ “العابدين” في كواليس التصوير وعلّقت: “متحمسون جداً نعلن إن النجم ظافر العابدين سيكون مفاجأة فيلم “السلم والثعبان: أحمد وملك” استنوا حاجة غير متوقعة تماماً، وهذه البداية فقط”.

وكانت الممثّلة المصريّة منّة شلبي قد اعتذرت عن بطولة النّسخة الجديدة من فيلم “السّلم والثّعبان” الّذي أعلن المخرج طارق العريان عن إعادة تقديمه في لقاء حصريّ مع موقع “الخليج 365”، على هامش مشاركته في حفل “جوي أواردز” بالرّياض.

في التّفاصيل، إنّ سبب اعتذار منّة، يعود إلى خلاف حول الأجر المادّيّ، إذ طالبت بمبلغ كبير لم يتِمّ الاتفاق عليه، “بحسب القاهرة ٢٤”.

في المقابل، انضمّت الممثّلة أسماء جلال إلى طاقم العمل إلى جانب الممثّل عمرو يوسف.

من جهته، أعلن مؤلّف النّسخة الجديدة من الفيلم، أحمد حسني، عبر منشور على “إنستغرام”، عن انطلاق تصوير الفيلم الجديد الّذي سيحمل عنوان “أحمد وملك”، بدلًا من “السّلم والثّعبان”، في إطار قصّة حبّ رومنسيّة معاصرة تحافظ على روحانيّة الفيلم الأصليّ.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

الجدير بالذّكر أنّ فيلم “السّلم والثّعبان”، بنسخته الأولى صدر عام ٢٠٠١، من بطولة هاني سلامة وحلا شيحة ومن إخراج طارق العريان.