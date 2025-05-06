بالفيديو – رجل يقتحم منزل جنيفر أنيستون بالسّيّارة والشّرطة تتدخّل بسرعة

في مدن مثل لوس أنجلوس، يتجمّع عدد كبير من المشاهير من مختلف المجالات، ومن الشّائع أن تظهر أسماؤهم في دائرة الضّوء الإعلاميّة بسبب حدث ما في المدينة. هذه المرّة جاء دور جنيفر أنيستون، إذ تمّ القبض على رجل بعد اصطدام سيّارته بمنزلها.

وبالتّحديد، وقع الحادث عند البوّابة الأماميّة لمنزل الممثّلة الفاخر، وهو ما كشفته شبكة CNN الّتي تمكنت من الاطّلاع على السّجلّات الرّسميّة، ما يؤكّد أنّ مالكة المنزل هي الممثّلة الأميركيّة.

وبالإضافة إلى ذلك، صرّح المتحدث باسم شرطة لوس أنجلوس، بأنّ الحادث وقع يوم الاثنين الخامس من مايو/أيّار. ومن اللافت للنّظر أيضًا المكان الّذي حدث فيه كلّ شيء، إذ إنّه حيّ حصريّ وهادئ للغاية في المدينة.

وفي هذا الصّدد، قدّم المتحدّث باسم الشّرطة مزيدًا من التّفاصيل، مثل أنّ السّلطات تلقّت مكالمة تنبّه إلى وجود “مشتبه به في السّرقة” في المنزل الّذي “قاد سيّارته عبر باب المنزل”.

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وبالإضافة إلى ذلك، علّقت الشّرطة أيضًا على كيفيّة إيقاف الجاني المزعوم الّذي لم يقاوم في أيّ وقت، وأنّ حارس الأمن “قيده” حتّى وصلوا إلى مكان الحادث. ويبدو أن الرّجل يبلغ من العمر نحو سبعين عامًا.

ومن القضايا المهمّة الّتي لم تتّضح بعد هي ما إذا كان الفعل عرضيًّا أم أنّه كان أمرًا مقصودًا.