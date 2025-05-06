شكرا لقرائتكم خبر عن مهندس وبنت شعبية.. قصة تامر حسنى وهنا الزاهد في فيلم ريستارت والان مع تفاصيل الخبر

يدخل النجم تامر حسنى منافسات موسم عيد الأضحى السينمائى 2025 بفيلم ريستارت الذى يجمعه بالنجمة هنا الزاهد والمقرر اطلاقه فى دور العرض يوم 29 مايو المقبل أي قبل حلول عيد الأضحى بأسبوع، وتدور أحداث الفيلم في اطار كوميدى لا يخلو من الرومانسية حول مهندس يتعرف على تيكتوكر شعبية وتبدأ بينهما قصة حب ولكن النتيجة تكون ريستارت لكل شيء.



تامر حسنى وهنا الزاهد على بوستر فيلم ريستارت

قصة فيلم ريستارت تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

فيلم ريستارت بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم الهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

وتتعاون المخرجة سارة وفيق مع النجم تامر حسنى خلال فيلم "ريستارت" فى السينما للمرة الثانية بعدما قدما سوياً فيلم "مش أنا"، والذى لاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه فى السينمات وحقق أراقما قياسية، وشارك فى بطولة العمل كل من سوسن بدر، ماجد الكدوانى، حلا شيحة، وعدد كبير من الفنانين.

وقدم تامر حسنى آخر أفلامه "تاج" الذى عرض فى موسم عيد الأضحى العام الماضى 2023، وشارك فى بطولته دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى.