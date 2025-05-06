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شكرا لقرائتكم خبر عن مهندس وبنت شعبية.. قصة تامر حسنى وهنا الزاهد في فيلم ريستارت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالثلاثاء، 06 مايو 2025 06:00 م
تامر حسنى وهنا الزاهد على بوستر فيلم ريستارت
فيلم ريستارت بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم الهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.
وتتعاون المخرجة سارة وفيق مع النجم تامر حسنى خلال فيلم "ريستارت" فى السينما للمرة الثانية بعدما قدما سوياً فيلم "مش أنا"، والذى لاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه فى السينمات وحقق أراقما قياسية، وشارك فى بطولة العمل كل من سوسن بدر، ماجد الكدوانى، حلا شيحة، وعدد كبير من الفنانين.
وقدم تامر حسنى آخر أفلامه "تاج" الذى عرض فى موسم عيد الأضحى العام الماضى 2023، وشارك فى بطولته دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى.
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