شكرا لقرائتكم خبر عن ظافر العابدين مفاجأة فيلم "السلم والثعبان .. أحمد وملك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم النجم التونسي ظافر العابدين الي الفيلم المنتظر “السلم والثعبان: أحمد وملك”، ومن المقرر الانتهاء من تصوير العمل في منتصف شهر يوليو، تمهيداً لطرحه في دور العرض بمصر والدول العربية خلال العام الجاري.

يضم الفيلم نخبة من النجوم، على رأسهم عمرو يوسف وأسماء جلال، ويشارك في البطولة كل من ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم، تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان

قصة "السلم والثعبان: احمد وملك" لن يكون امتداد للجزء الاول، بل ستكون قصة جديدة بشخصيات جديدة ولكن من نفس روح الجزء الاول. حيث سوف يناقش الفيلم العلاقات العاطفية بشكل عصري والشبابي



ظافر العابدين