شكرا لقرائتكم خبر عن شام الذهبي: شغلى أهم شيء في حياتي ووالدتى فخورة بيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شام الذهبي إبنة النجمة أصالة خلال تصريحات تليفزيونية بعد أزمتها الأخيرة وإعادة فتح عيادتها في مصر، أنها تحب شغلها وتعتبره، أهم شيء في حياتها، والهدية التي ردت بها جميل والدتها أصالة، وإني أخليها فخورة بيا، ده أهم شيء في الدنيا، مضيفة أثناء الأزمة كنت فى حالة ضيق شديد، ووالدتى كانت فى مصر، ولا أحب أنها تشيل همى .

وحرصت الفنانة أصالة مؤخرا على دعم ابنتها شام عقب غلق عيادتها التجميلية مؤخراً بسبب مخالفات إدارية واستخدام مواد تجميلية غير مرخصة بالقاهرة الجديدة من خلال ردها على بوست لابنها عبر حسابه على موقع انستجرام في تعليق قالت خلاله : " أنتم النور اللي بحياتي.. أنتم أجمل استثماراتي والامتحانات واردة.. ونحن معنا الله والله أدرى فينا الله يحفظكم".

كشفت حملة قطاع العلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة التي أغلقت وشمعت عيادة الأمراض الجلدية المملوكة للدكتورة شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، أن سبب الأغلاق جاء بعد العثور على جهاز الليزر لعلاج الأمراض الجلدية داخل العيادة بدون ترخيص، وكذا عدم توفر شروط مكافحة العدوى.