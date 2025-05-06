إطلالة خيالية لـ كايلي جينر خلال حضورها الـ 2025 Met Gala

ميرنا وليد - بيروت - سحرت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر الجمهور فور وصولها إلى حفل الـ 2025 Met Gala، بفستان بغاية الرةع و الجمال ضيق و شفاف عند منطقة البطن، من دون أكمام مع قفازين من الشيفون الأسود الشفاف، و فتحة حتى أعلى الساق، و إنتعلت بقدميها حذاء ذات كعب عالي.



و من الناحية الجمالية، إعتمدت كايلي لشعرها تسريحة مميزة تليق بالبوك، مع مكياج هادئ اظخرت من خلاله جمال وجهها.

وكانت قد أفادت تقارير إعلامية، أن النجم الأميركي تيموثي شالاميت، يستعد للاحتفال بخطوبته على حبيبته كايلي جينر.

وكشفت التقارير أن شلاميت أنفق 300 ألف دولار لشراء خاتم خطوبة مرصع بـ150 ماسة برّاقة.

كما كشفت بعض التقارير، أن جينر وشالاميت كانا يستكشفان عقارات فاخرة في باريس وميلانو.

وبحسب بعض أصدقاء تيموثي، فإن الأخير يبحث عن نصائح حول أفضل طريقة لشراء خاتم منذ أسابيع، وأضاف: "اختار مصمم مجوهرات من باريس لتصميم هذه القطعة المميزة التي استغرق إنجازها ستة أسابيع".

وتابعت مصادر مطلعة أن شلاميت يبحث حالياً عن أماكن محتملة للاحتفال بخطوبته، بعد أن كان قد طلب يد جينر للزواج.