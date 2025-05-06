ميرنا وليد - بيروت - شهدت بيروت أمسية استثنائية احتضنتها الكنيسة الإنجيلية الأرمنية الأولى، قدّمتها الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية بدعوة من الدكتورة هبة القواس، رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى. تصريحات حول طريقة الإحتفال بعيد ميلاد عادل إمام تثير الجدل قاد الحفل المايسترو الإيطالي-السويسري ماسيميليانو ماتيسيك، وشارك فيه الثنائي العالمي ريبال ملاعب (فيولا) وتانيا سونك-ملاعب (كمان) في عرض موسيقي رفيع المستوى.

افتُتحت الأمسية بكلمة ملهمة للدكتورة القواس، شددت فيها على دور الموسيقى كهوية ووسيلة مقاومة ثقافية، مؤكدة أن الجمال مسؤولية وطنية.

تضمن البرنامج مقطوعة موزارت الشهيرة "كونشرتو الكمان والفيولا"، والتي قدّمها العازفان بتقنية عالية وإحساس مرهف. كما قدّمت الأوركسترا في القسم الثاني أعمالًا للمؤلف اللبناني جمال أبو الحسن، أبرزها "Overture 2025" المستوحاة من "الدلعونة"، و"توتا" لفريد الأطرش، واختتمت بـ"A New Hope" المستوحاة من نصوص لجبران خليل جبران، بمرافقة صوتية من الفنان جهاد الأطرش.

تجلّت في الحفل روح التناغم بين العازفين والمايسترو، في أمسية أكدت مجددًا أن بيروت لا تزال تنبض بالموسيقى والإبداع، مهما اشتدت التحديات.

كانت هذه تفاصيل خبر ليلة ساحرة للأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية بقيادة المايسترو ماتيسيك والثنائي ملاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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