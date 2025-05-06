ميرنا وليد - بيروت - طرح الرابر المصري مروان موسى ألبومه الجديد بعنوان "الرجل الذي فقد قلبه" يتضمن الألبوم 23 أغنية موزعة على خمسة أجزاء تمثل مراحل الحزن الخمسة: الإنكار، الغضب، المساومة، الاكتئاب، والقبول، في رحلة شعورية تعكس مشاعر شخصية صادقة.
تتصدر الألبوم أغنية "فهمان الدنيا" التي تجسد مرحلة الاكتئاب، وتعبّر عن مشاعر الإحباط والخيانة، لكن مع بصيص من الأمل والصمود في وجه عالم قاسٍ.
كما أطلق موسى مسبقًا أغنية "بص يا كبير" التي تمهّد للألبوم، وتتناول الانفصال العاطفي والانكسار، مرفقة بفيديو كليب يعكس العزلة والصراع الداخلي.
كانت هذه تفاصيل خبر مروان موسى يطرح ألبومه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.