مروان موسى يطرح ألبومه

ميرنا وليد - بيروت - طرح الرابر المصري مروان موسى ألبومه الجديد بعنوان "الرجل الذي فقد قلبه" يتضمن الألبوم 23 أغنية موزعة على خمسة أجزاء تمثل مراحل الحزن الخمسة: الإنكار، الغضب، المساومة، الاكتئاب، والقبول، في رحلة شعورية تعكس مشاعر شخصية صادقة.



تتصدر الألبوم أغنية "فهمان الدنيا" التي تجسد مرحلة الاكتئاب، وتعبّر عن مشاعر الإحباط والخيانة، لكن مع بصيص من الأمل والصمود في وجه عالم قاسٍ.

كما أطلق موسى مسبقًا أغنية "بص يا كبير" التي تمهّد للألبوم، وتتناول الانفصال العاطفي والانكسار، مرفقة بفيديو كليب يعكس العزلة والصراع الداخلي.