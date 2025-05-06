فن ومشاهير

في هذا المكان الفخم والخيالي عاشت الأميرة ديانا ودودي الفايد قصة حبهما

0 نشر
0 تبليغ

  • في هذا المكان الفخم والخيالي عاشت الأميرة ديانا ودودي الفايد قصة حبهما 1/8
  • في هذا المكان الفخم والخيالي عاشت الأميرة ديانا ودودي الفايد قصة حبهما 2/8
  • في هذا المكان الفخم والخيالي عاشت الأميرة ديانا ودودي الفايد قصة حبهما 3/8
  • في هذا المكان الفخم والخيالي عاشت الأميرة ديانا ودودي الفايد قصة حبهما 4/8
  • في هذا المكان الفخم والخيالي عاشت الأميرة ديانا ودودي الفايد قصة حبهما 5/8
  • في هذا المكان الفخم والخيالي عاشت الأميرة ديانا ودودي الفايد قصة حبهما 6/8
  • في هذا المكان الفخم والخيالي عاشت الأميرة ديانا ودودي الفايد قصة حبهما 7/8
  • في هذا المكان الفخم والخيالي عاشت الأميرة ديانا ودودي الفايد قصة حبهما 8/8

ميرنا وليد - بيروت - كانت فيلا كاستل سانت تيريز، التي تبلغ قيمتها 70 مليون جنيه إسترليني، الواقعة على ضفاف الريفييرا الفرنسية، بمثابة جنة خاصة للأميرة ديانا ودودي الفايد في صيف عام 1997.

9e6527099e.jpgعلاقة الأمير هاري والعائلة المالكة البريطانية إلى العلن.. تصرّف ميغان ماركل مثير للجدل


كان العقار الفاخر والفخم، الذي يملكه محمد الفايد، يتميز بشاطئ خاص وشلال وإطلالات بانورامية على البحر، ما أتاح لديانا هدوءًا نادرًا بعيدًا عن الأضواء والضجيج.
في هذا المكان الرائع، أمضت ديانا أيامًا مميزة مع ولديها، قبل أسابيع قليلة من وقوع المأساة التي أودت بحياتها.
وقصة الحب هذه بين ديانا ودودي محفورة في أحد أفخم المواقع في العالم.
8456de5ae0.jpge406f0fa95.jpgaa4dd192fc.jpgacd0cc52bc.jpgdbda2a20b3.jpg960ba584d9.jpg

كانت هذه تفاصيل خبر في هذا المكان الفخم والخيالي عاشت الأميرة ديانا ودودي الفايد قصة حبهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا