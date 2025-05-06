في هذا المكان الفخم والخيالي عاشت الأميرة ديانا ودودي الفايد قصة حبهما

ميرنا وليد - بيروت - كانت فيلا كاستل سانت تيريز، التي تبلغ قيمتها 70 مليون جنيه إسترليني، الواقعة على ضفاف الريفييرا الفرنسية، بمثابة جنة خاصة للأميرة ديانا ودودي الفايد في صيف عام 1997.

علاقة الأمير هاري والعائلة المالكة البريطانية إلى العلن.. تصرّف ميغان ماركل مثير للجدل



كان العقار الفاخر والفخم، الذي يملكه محمد الفايد، يتميز بشاطئ خاص وشلال وإطلالات بانورامية على البحر، ما أتاح لديانا هدوءًا نادرًا بعيدًا عن الأضواء والضجيج.

في هذا المكان الرائع، أمضت ديانا أيامًا مميزة مع ولديها، قبل أسابيع قليلة من وقوع المأساة التي أودت بحياتها.

وقصة الحب هذه بين ديانا ودودي محفورة في أحد أفخم المواقع في العالم.

