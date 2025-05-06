لهذا السبب .. ميت غالا 2025 يستبعد دونالد ترامب مجددًا من قائمة المدعوين

ميرنا وليد - بيروت - يُقام حفل ميت غالا 2025 هذا العام في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك تحت عنوان "Superfine: Tailoring Black Style"، بمشاركة أبرز نجوم الفن والموضة من حول العالم.



ورغم الطابع الفني الشامل للحدث، إلا أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لا يزال مستبعدًا من الحضور منذ عام 2016، وفق ما أكد موقع "BuzzFeed"، وكانت آنا وينتور، رئيسة تحرير مجلة "Vogue" والمشرفة على الحفل، قد صرحت في مقابلة تلفزيونية عام 2017 بأنها لن توجه دعوة لترامب مرة أخرى. ويُرجّح أن خلفيات سياسية ومواقف شخصية كانت وراء هذا القرار، لا سيما أن وينتور من الداعمين البارزين للحزب الديمقراطي، ويُذكر أن أسماء أخرى مثل تيم غان وزين مالك وتينا فاي تم استبعادها أو انسحبوا طوعًا بعد انتقاداتهم العلنية للحفل.