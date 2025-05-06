تامر حسني يحتفل مع بسمة بوسيل بعيد ميلاد ابنتيهما

القاهرة - الخليج 365
رغم التصريحات التي أدلت بها الفنانة المغربية بسمة بوسيل في أحد البرامج التلفزيونية عن حياتها الزوجية مع الفنان تامر حسني قبل الطلاق، والتي وصفتها بأنها كانت بائسة وتشبه السجن، وأنها شعرت بالتحرر بعد الطلاق، تجاهل تامر كل تلك التصريحات وحرص على مشاركة طليقته الاحتفال بعيد ميلاد ابنتيهما تاليا وأمايا.
ونشرت بسمة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" فيديو تناقلته بعض الحسابات وتم نشره على "يوتيوب"، وثّقت به لحظات احتفالها بعيد ميلاد ابنتيها تاليا وأمايا، بحضور والدهما تامر حسني، حيث ظهرت الأسرة مجتمعةً حول مائدة عيد الميلاد، يتوسطها تامر حسني محتضناً تاليا وأمايا وابنهما آدم، بينما علت وجوه الجميع الابتسامة والسعادة.
وما زاد من خصوصية الاحتفال، غناء بسمة بوسيل وتامر حسني لأغنيته الشهيرة "كل سنة وأنت طيب"، بمشاركة طفلتيهما، في لحظة لاقت تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المتابعين عن إعجابهم بالانسجام الواضح بين أفراد العائلة رغم انفصال الزوجين.
ورأى بعض الجمهور في هذا الظهور العائلي إشارة إيجابية إلى علاقة ناضجة تجمع تامر حسني وبسمة بوسيل، يسودها الاحترام المتبادل والحرص على مصلحة الأطفال، حتى بعد الانفصال الرسمي... بينما رأى البعض الآخر أن تامر لم يكن مرتاحاً، لكنه حرص على إخفاء ذلك أمام أطفاله.
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