ياسمين صبري تُحير جمهورها بشأن موعد عرض فيلمها الجديد مع كريم عبد العزيز

حيّرت النجمة ياسمين صبري جمهورها بشأن موعد عرض فيلمها الجديد مع النجم كريم عبد العزيز، والذي يحمل عنوان "المشروع X"، حيث نشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" بوسترين جديدين للفيلم، ظهرت فيهما الى جانب أبطاله، إلا أن الاختلاف بينهما هو موعد العرض؛ إذ أوضح البوستر الأول أن موعد العرض في 21 أيار (مايو) الجاري، فيما أوضح البوستر الثاني أن موعد العرض سيكون في 5 حزيران (يونيو) المقبل.

وأرفقت ياسمين البوسترين بتعليق كتبت فيه: "المشروع X في دور العرض في مصر يوم 21 مايو و5 يونيو في جميع دور العرض في الخليج".

وكان لافتاً أن أحد البوسترين حمل في خلفيته صوراً للعديد من المواقع العالمية، في إشارة الى الأماكن التي تدور فيها أحداث الفيلم، ومن بينها تركيا والسلفادور وإيطاليا.

وعلّق العديد من الجمهور متسائلين عن الموعد الحقيقي للعرض، وما إذا كانت تقصد أن العرض الأول في مصر سيكون في أيار (مايو) والعرض الخليجي في حزيران (يونيو).

وتدور أحداث الفيلم حول ضابط الشرطة المصري "يوسف"، الذي يجسّد دوره كريم عبد العزيز، حيث يكتشف شبكة دولية متورّطة في تهريب الآثار بين دول عدة، وتتقاطع طريقه مع "ليلى"، الغوّاصة الشابة التي تجسد شخصيتها ياسمين صبري، ليبدأ الثنائي مغامرة محفوفة بالمخاطر، وينطلقا معاً في محاولة لإثبات نظرية غامضة تتعلق بسر بناء الهرم الأكبر "خوفو".

"المشروع X" هو أول فيلم عربي يُعرض بتقنية "IMAX"؛ ما يعني أن الجمهور سيكون أمام تجربة بصرية متقدّمة وغير مسبوقة، في خطوة ترفع من سقف الإنتاج السينمائي العربي، ويعِد بأن يكون من أضخم الإنتاجات السينمائية لعام 2025، وهو من إنتاج شركة "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي.

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