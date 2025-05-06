هالة صدقي تنفعل على الصحافيين في عزاء زوج كارول سماحة

شارك عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من عزاء الدكتور وليد مصطفى، زوج الفنانة كارول سماحة، ظهرت فيه الفنانة هالة صدقي وهي تنفعل على بعض الصحافيين أثناء تصويرهم مراسم العزاء، بعدما حاول عدد منهم الاقتراب منها لالتقاط صور، وهو ما أثار استياءها.

وتفاقم الموقف حين تقدّمت إحدى الصحافيات نحوها لتصويرها، فما كان من هالة إلا أن ضربتها على كتفها قائلةً "عيب"، قبل أن يتدخل الحضور لتهدئتها.

وكانت هالة صدقي قد احتفلت أخيراً بتبرئة المحكمة لها من تُهمة الشهادة الزور التي وجّهتها إليها شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، ضمن الأقوال التي أدلت بها في تحقيقات النيابة في واقعة سرقة مجوهراتها.

وجاء قرار النيابة بحفظ التحقيقات نهائياً، وقيد الأوراق إدارياً، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية أو دليل على ارتكاب أي جريمة.

ونشرت هالة صدقي عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، صورة من خبر حصولها على البراءة، وعلّقت عليه بمنشور عبّرت فيه عن سعادتها الغامرة، قائلةً: "شكراً للمستشار شريف حافظ على جهوده، ولسه ولسه ولسه… عمري ما قلت غير كلمة حق، وعمري ما قلت إلا الحقيقة، وإللي يعرفني عن قرب يعرف إن قلبي ميت، وعمري ما خفت، ولا فيه حاجة في الدنيا تخوّفني إلا ضميري قدّام ربنا".

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