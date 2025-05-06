هند صبري تدعم شام الذهبي بعد إعادة فتح عيادتها

حرصت الفنانة هند صبري على دعم شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، خلال افتتاح عيادتها الخاصة بالأمراض الجلدية والتجميل بعد أسبوعين من إغلاقها بقرار من الجهات المختصة المصرية.

ونشرت هند عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، صورة ظهرت فيها مع شام أثناء افتتاح العيادة، وعلّقت عليها بالقول: "كل حبي ودعمي".

وكانت شام قد نشرت من خلال حسابها الخاص في "إنستغرام"، مجموعة صور ظهرت فيها مع عدد من المرضى والأصدقاء والفنانات، منهن هند صبري وهنا الزاهد، وعلّقت على الصور برسالة مؤثرة جاء فيها: "بكل الحب والعاطفة في قلبي، أعود إليكم يا أعضاء DAO الأوفياء. نحن هنا من أجلكم، وأنتم فقط ما نهتم به ونركّز عليه في عياداتنا".

وأشارت الى أن فريق العمل يتكوّن من أطباء وأخصائيين معتمدين لتقديم خدمات علاجية شاملة للبشرة والصحة الداخلية، بالقول: "عندما يرشدك الحب والعاطفة الى طريقك، فأنت لا حدود لك، ولا يمكن إيقافك".

وفي رسالة موجّهة الى مرضاها، قالت شام الذهبي: "رجعنا أحسن وأقوى ليكم، وعشانكم إحنا بنسعى ونشتغل بكل حب وشغف لتقديم أعلى خدمة على مستوى العالم في أم الدنيا مصر الحبيبة".

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