كارول سماحة تؤخّر عرض مسرحيتها الغنائية ثلاثة أيام بعد وفاة زوجها

تقدّم صنّاع وفريق عمل المسرحية الغنائية Anything Goes "كلو مسموح" بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى النجمة اللبنانية كارول سماحة في وفاة زوجها، الدكتور وليد مصطفى.

وأعلنت الشركة المنتجة في بيان صحافي تلقّت "لها" نسخة منه، تعديل موعد العروض الافتتاحية في لبنان لتكون يومَي 12 و 13 أيار (مايو) الحالي بدلاً من 9 و 10 منه، وذلك احتراماً لمشاعرها في مصابها الأليم. أما تواريخ باقي العروض فتبقى كما هي، أي 15,16,17 أيار الحالي.

وأكّد صنّاع العمل أن انطلاق العرض المسرحي في موعده الجديد، رغم الحزن، هو موقف فني وإنساني لا يصدر إلا عن شخصية مسؤولة ووفيّة.

وأضاف البيان: "فكارول، رغم الفقد، اختارت أن تفي بالتزامها تجاه الشركة المنتجة، وتجاه أكثر من 150 فناناً وفنياً من لبنان وأوكرانيا ودول أوروبية أخرى، ملتزمين بعقود زمنية صارمة. كان من الممكن أن يؤدي أي تأجيل إضافي إلى خسائر فادحة على المستويين الفني والإنتاجي، لكن استجابتها لطلب الشركة المنتجة بعد شرح تلك الظروف لها، يجسّد إيمانها العميق بقوة الفن، واحترامها لكل مَن آمن بهذا المشروع، وسط تحديات إنتاجية وأمنية استثنائية".

وتابع: "إن الحزن في القلب لا يمحوه الزمن، لكننا نؤمن بأننا قادرون على التغلب على الأحزان ومقاومتها بالفعل الفني، وبالوقوف مجدداً على الخشبة كفعل حياة. لقد تحوّلت هذه المسرحية، التي سبق أن تأجّلت قسراً بسبب الحرب، إلى رسالة مقاومة فنية، وإصرار على أن لبنان لا يزال ينبض بالموسيقى والمسرح والإبداع، مهما اشتدّ الظلام".

وثمّنت الشركة المنتجة التزام كارول سماحة وأشادت بنقاء روحها، مضيفةً في ختام بيانها: "نشكر جمهورنا ومحبّينا على دعمهم وتفهّمهم في هذا الظرف الاستثنائي".

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