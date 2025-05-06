أصالة نصري تثير الجدل بسبب تصرفها الغريب مع معجب

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بين جمهور النجمة السورية أصالة نصري مقطع مصوّر جمع لقطات عدة من أحدث حفلاتها، من بينها تصرف عفوي مع معجب أشعل السوشيال ميديا.

وكانت أصالة قد أحيت حفلاً كبيراً في ألمانيا، في مدينة أوبرهاوزن ضمن سلسلة حفلات الربيع، وشهد الحفل حضوراً كثيفاً لجمهورها العربي.

وحرصت الجالية السورية في ألمانيا على حضور الحفل، وتفاعلت مع أغاني أصالة بحماسة، خصوصاً بعدما رفعت أصالة العَلَم السوري أمام جمهورها، وخلال ذلك حاول أحد معجبيها اختراق الـ"بودي غارد" لالتقاط صور معها، وفوجئ الجمهور بتصرف أصالة العفوي، حيث أفسحت الطريق أمام المعجب ومنعت رجال الأمن من إنزاله عن المسرح، فسارع الشاب بفتح كاميرا هاتفه لالتقاط صور "سيلفي" مع النجمة السورية، التي اقتربت منه ليلتقط الصور، ثم فاجأته بطبع قُبلة على خدّه.

وانهالت التعليقات على الفيديو، الذي نشر بتعليق "ملكة التواضع"، إذ رأى المعلّقون في رد فعل أصالة عفويةً ومحبّة لجمهورها، وتواضعاً يكشف عن شخصيتها الحقيقية.

وبعد انتهاء الحفل، عبّرت أصالة عن سعادتها الكبيرة بمنشور عبر حسابها الخاص في "إنستغرام"، حيث كتبت: "ما كانت حفلة... كانت وطن، كانت فرح، عهد من المحبة الخالصة، شكراً حبايبي، شكراً يا نور عيوني... كتير كتير كتير أسعدتموني، وأنا ما زلت تحت تأثير السعادة".

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