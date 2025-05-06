شكرا لقرائتكم خبر عن مروان موسى يطرح ألبومه الجديد الرجل الذى فقد قلبه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الرابر مروان موسى ألبومه الغنائي الجديد "الرجل الذي فقد قلبه"، على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية، ويضم الألبوم 23 أغنية، يأخذ خلالها موسى مستمعيه في رحلة شعورية في دهاليز المشاعر الشخصية الصادقة.

ويتكون الألبوم من خمسة أجزاء تجسد بكلماتها وحالتها مراحل الحزن الخمسة من حالة الإنكار والغضب والمُساومة والإكتئاب وصولا لمرحلة القبول.

كما ضم "الرجل الذي فقد قلبه" أغنية "فهمان الدنيا" وهي الأغنية الرئيسيّة في هذا الألبوم والتي تغوص في أعماق المرحلة الأكثر قسوة من مراحل الحزن وهي الاكتئاب، وتعكس مزيجاً من مشاعر الإحباط والخيانة، إلاّ أن مروان موسى وعلى الرغم من وطأة اليأس التي يعيشها، ينسج خيوطاً من الأمل والصمود الهادىء في عالم يُصوره بالقاسي والمُخادع، وتُشكّل رسالة أغنية خليطاً فنياً يدعو للصمود والإصرار من خلال كلماتها وإيقاعاتها المُميّزة وتوزيعها الموسيقيّ الغنيّ، وتعكس صراع مروان موسى الداخلي للتصالح والتوفيق بين هويته المصرية والألمانية.

كما مهد مروان موسى لصدور الألبوم بإطلاق أغنية "بص يا كبير" التي تحاكي مشاعر الانكسار والذكريات والفوضى الذهنية بإيقاع موسيقيّ ساحر يُترجم حالة الانفصال العاطفي ومحو الذات وحالة وصاحب الأغنية بفيديو كليب بتصوير سينمائي ملفت يجسد الصراع بينه وبين انعكاسه وهو يقف في عدد من المشاهد واقفاً تحت سماء واسعة أو يتنقّل بين غرف تعكس العزلة والوحدة.



البوم مروان موسى الرجل الذى فقد قلبه



مغنى الراب مروان موسى