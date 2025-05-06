شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأوبرا يكرم عددًا من الفنانين والإداريين بمناسبة عيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برعاية وزارة الثقافة أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام احتفاليتها السنوية بمناسبة عيد العمال لتكريم عدد من الفنانين والعاملين المتميزين تشجيعاً لهم على مواصلة العطاء وحثهم على بذل المزيد من الجهد ودفع عجلة الإنتاج للإرتقاء بالوطن وشهدها السيد مجدى البدوى رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام.

وخلال الاحتفالية قال الدكتور علاء عبد السلام رئيس الأوبرا نحتفل اليوم بعيد العمال ونكرم جهود عدد من أبناءها عماد هذا الصرح الثقافي العظيم والذين يبنون بأفكارهم وسواعدهم أمجاد الحاضر والمستقبل ، وأضاف أن العمل رسالة نبيلة تستحق التقدير والإحترام لذلك دعونا نجدد العهد لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتبقى الأوبرا صرحاً لنشر الفنون والثقافة وواجهة حضارية متفردة لمصر ، وتوجه بالشكر للجميع ثم قام بتكريم 13 فنان، 4 مديرون للفرق و31 إدارى.



علاء عبد السلام رئيس دار الاوبرا



رئيس الاوبرا يكرم عدد من الاداريين فى عيد العمال



رئيس الاوبرا يكرم عدد من العاملين

جاءت الاحتفالية تحت إشراف أيمن نادى مدير إدارة رعاية العاملين بهدف التواصل الإنسانى بين رئيس الأوبرا والعاملين لبث الحماسة فى نفوسهم وتحفيزهم على إستمرار السعى للحفاظ على المكانة المميزة التى تحققت لدار الأوبرا.