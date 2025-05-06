شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السينما العربية ينظم ندوة حول السينما المصرية بمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز السينما العربية بالتعاون مع سوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي، ندوة تحت عنوان "مصر: دولة الأفلام الجماهيرية في العالم العربي"، بحضور مجموعة من أهم الأسماء في صناعة السينما المصرية وذلك يوم الخميس 15 مايو المقبل، من الساعة 11:30 صباحًا حتى 12:30 ظهرًا على المسرح الرئيسي.

الندوة يُديرها نيك فيفاريللي من مجلة فارايتي وتناقش الندوة الأسباب الكامنة وراء صعود السينما المصرية مؤخرًا، ما بين أفلام تجارية تحقّق أرقامًا قياسية في شباك التذاكر، وأفلام مستقلة تحصد جوائز من مهرجانات دولية وتكسر الحواجز التقليدية، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة أمام منشآت الإنتاج وجيل جديد من المستثمرين في القطاع الخاص. وكيف يمكن الحفاظ على هذا الزخم المتجدد.

يشارك في الجلسة كل من النجمة المصرية يسرا، النجم المصري حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، رجل الأعمال سميح ساويرس رئيس مهرجان الجونة، عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، أحمد سامي بدوي المدير العام للجنة مصر للأفلام، المخرج مراد مصطفى الذي يشارك فيلمه عائشة لا تستطيع الطيران في برنامج نظرة ما بمهرجان كان، ومنتجة الفيلم سوسن مصطفى.