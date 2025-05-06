بصور وكلمات رومانسية.. سلمى أبو ضيف تحتفل بعيد ميلاد زوجها

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف، بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال المصري السويسري إدريس عبد العزيز، بمجموعة صور رومانسية ورسالة مليئة بالحب.

وشاركت سلمى متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، منشور تضمن مجموعة صور رومانسية تجمعها بزوجها إدريس، وأرفقتها برسالة عبرت فيها عن مشاعرها قائلة: "يوم ميلاد سعيد لمن علمني معاني الإنسانية الجميلة، يوم ميلاد سعيد لملك قلبي ومملكتنا. يوم ميلاد سعيد يا عالمي كله، يا لغزي، أحبك يا رجلي".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع منشور سلمى، وأعربوا عن إعجابهم بعلاقة سلمى وزوجها الرومانسية، وتمنوا لهما حياة سعيدة.

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