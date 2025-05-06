نتفليكس تحدد موعد عرض الموسم الثالث والأخير من "لعبة الحبار"

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت منصة نتفليكس عن عرض الموسم الثالث والأخير من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 حزيران المقبل، وسط ترقب عالمي لمعرفة مصير اللاعب 456 "جي هون"، ويبدأ الموسم الجديد من نهاية الموسم السابق، حيث يعود جي هون إلى ساحة اللعبة، ليس للمنافسة، بل لإنهائها.
ويواجه هذه المرة "القائد المقنّع"، في مواجهة تزداد تعقيدًا وغموضًا. وكشفت التشويقة الرسمية عن عودة عدد من الشخصيات، وسط أجواء مشحونة بالتوتر والمفاجآت. المسلسل من إخراج هوانغ دونغ هيوك، الحائز على جائزة إيمي، ويضم مجموعة من أبرز نجوم الدراما الكورية.
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