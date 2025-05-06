ليس والدها.. هذه هوية الرجل الذي شارك رنا رئيس الرقص على "بنت أبويا"

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لممثلة المصرية رنا رئيس من حفل زفافها، حيث رقصت برفق رجل على أنغام أغنية "بنت أبويا"، التي كانت سبق ورقصت عليها في مسلسل "موضوع عائلي" برفقة الممثل المصري ماجد الكدواني الذي قدم دور والدها.



هذا الرجل الذي بدت عليه علامات السعادة والتأثر بشكل كبير هو عم رنا رئيس الذي تعتبره بمقام والده وظهر في وقت سابق أثناء خطبتها وذلك لأن والدها متوفي.

واحتفلت رنا رئيس مساء أمس، بزفافها من شاب من خارج الوسط الفني، وأُقيم الحفل بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور نخبة من الفنانين المقربين، الذين شاركوا العروسين هذه اللحظات مميزة.

وتألقت رنا بفستان زفاف أنيق بطابع كلاسيكي راقٍ، تميّز بتصميمه المنفوش وتطريزاته الهادئة من الورود البيضاء، وحبوب لماعة من تصميم المصمم المصري هاني البحيري. واختارت تسريحة شعر مرفوعة لإبراز ملامح وجهها الناعمة كما نسقتها مع طرحة طويلة من التول أما مكياجها فجاء بسيطاً وطبيعياً، ما منحها إطلالة ملكية جمعت بين البساطة والفخامة.

ونشرت رنا الصور الأولى من حفل الزفاف عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت تفاعلاً واسعاً من جمهورها، الذين عبّروا عن إعجابهم بإطلالتها الساحرة وتمنوا لها السعادة والتوفيق.