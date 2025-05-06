راندا البحيري تكسر صمتها وتروي بصراحة ما تتعرض له

ميرنا وليد - بيروت - تضامنت الممثلة المصرية راندا البحيري، مع زميلتها الفنانة رنا سماحة، وذلك بعد تعرض الأخيرة للإضطهاد ولحملة مقاطعة مستترة، من قبل بعض الشباب الذين يعملون مع طليقها الملحن سامر أبو طالب، حتى لا تجد أعمالاً فنية تقدّمها، وذلك بحسب ما كشفته في منشور عبر حسابها الرسمي.



وأعادت راندا منشور رنا عبر صفحتهاالرسمية، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "ستوري نزلتها صديقتي المحترمة المطربة رنا سماحة... عايزة أقولك إني حاسة بيكي جداً... أنا حصلي نفس اللي بيحصلك وبجد شوفت بلاوي وقابلت ناس جبانة كتير جداً... وناس تانية يعملوا حساب للي عربيته أحسن وناس تالتة يعملوا حساب للي باباه معاه فلوس في البنك أكتر، حاجة يعني كانت افتراء مش طبيعي... حسبي الله ونِعم الوكيل وإن شاء الله ربنا هيجيبلك حقك كله".