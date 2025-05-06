فنان يثير الجدل بشبهه بإيلون ماسك .. والأخير ويعبّر عن إنزعاجه

ميرنا وليد - بيروت - أثار المغني اللوكسمبورغي هوغو وان البالغ من العمر 28 عاماً تفاعلاً واسعاً بعد تداول صور تُظهر شبهه اللافت بالملياردير الأميركي إيلون ماسك، ورغم أن هذا الشبه جلب له شهرة غير متوقعة على وسائل التواصل الإجتماعي، إلا أن هوغو عبّر عن انزعاجه، مؤكدًا أن المقارنة "ليست مجاملة".



بدأت هذه الملاحظات عام 2018 حين كان يعمل مدرسًا في ألمانيا، وتكررت في مواقف يومية، وفي فيديو من رحلته إلى إسكتلندا، وثق توقيفه من قبل معجبين ظنوه ماسك، ورغم إستفادته فنياً، قال: "لا أريد أن يُعرف اسمي بسبب وجهٍ لا أملكه".