شكرا لقرائتكم خبر عن ‎منتدى نوت يكرم مبادرات المجتمع المدني في مهرجان أسوان لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

كرم منتدى نوت لقضايا المرأة، برئاسة الدكتورة عزة كامل، تحت عنوان مشروع تعزيز وحماية حقوق النساء (نجوم من أجل التغيير) المبادرات المجتمعية المتنوعة التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني من أسوان ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، ومن المكرمين سمير كامل أحد رواد التنمية في أسوان، وعز السعيد الصادق الذي خدم مجتمعه من خلال مؤسسة الكبد، كما تم تكريم عبد الناصر محمد وهو مدير إدارة الجمعيات في التضامن الاجتماعي.

‎وكرم منتدي نوت أيضا ناهد أحمد حسن إحدى رائدات التنمية المجتمعية في أسوان من خلال أكثر من مؤسسة أهلية، وخالد دهب رئيس جمعية أحباب خير، الذي دعم القضية السودانية، وكذلك أمل عبد الرحيم عبد العزيز التي تناقش قضايا المرأة عبر السوشيال ميديا وتدعم الجمعيات الأهلية بشكل كبير، وكرم صفاء فضل الله، وهي نائبة سوادنية تعيش في مصر، والتي قالت بيت شعر في محبة مصر وقدمت الشكر لمصر وكل القائمين على مبادرات نساء الجنوب.

‎ودعت لتوصية من هذا المهرجان بأن تقود المرأة الأسوانية مجلسا ثقافيا للمرأة العربية، وقامت بتحية أميرة عزيز أول منتجة سينمائية في مصر وهي من الجنوب (بني سويف)ـ كما قدمت التحية للمنتجة السوادنية حورية حاتم التي كانت مبادرة في صناعة السينما.

‎وكرم المنتدى جواهر فؤاد عبد الباسط، وهي مدربة في مجال أعمال المجتمع المدني، وكرم أيضا عامر سعد مصطفى.

‎وأعلن السيناريست محمد عبد الخالق ، رئيس مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة المبادرات الفائزة في مجال دعم قضايا المرأة بالمجتمع المدني، مؤكدا أن مبادرات التنمية باستخدام الفنون قادرة على التوعية والتنمية المجتمعية، وقال إن مهرجان أسوان منصة تستطيع احتواء كل ما يمكن تقديمه للمرأة أو للسينما أو للشباب، وأوضح أن كل مبادرة للتمكين أو المساواة يهتم بها المهرجان، وكذلك كل مبادرات دعم الشباب.

‎وقال إنه اتفق مع مؤسسة نساء الجنوب على تخصيص مبلغ 20 ألف جنيه للمبادرتين الفائزتين بواقع 10 آلاف جنيه لكل مبادرة، وهو مبلغ بسيط ليست أكثر من إشارة ومبادرة من المهرجان لتشجيعهم على استكمال مشوارهم.

‎وأشار إلى أن المبادرات الفائزة تستطيع استخدام منصة المهرجان في تحقيق أهدافها، وأعلنت الدكتورة حمدية عن المبادرتين الفائزتين وهما "طوق نجاة" التي حصلت على المركز الأول تقوم بالتوعية عن الأمراض المنقولة جنسيا مثل نقص المناعة المكتسب عن طريق الفن من خلال المسرح، واتجهت للسينما مؤخرا بفيلم "نص ونص" في مسابقة أفلام الجنوب.

‎المبادرة الثانية "بمبي" وتتحدث عن التغيرات الفسيولوجية للفتيات وكيف يتم التعامل معها من المجتمع والأهل.

‎ودعا محمد عبد الخالق أصحاب المبادرات لمحاولة تقديم أفلام سينمائية غير توعوية أو مباشرة ولكن تحمل أبعادا فنية ليصبح لديها فرصة أكبر للانتشار والتأثير.



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