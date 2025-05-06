هذا ما قاله أحمد حاتم عن ثنائيته مع هنا الزاهد.. هل هي قصة حب أم مجرد صداقة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 02:58 مساءً - تحدث الفنان أحمد حاتم عن علاقته بالنجمة هنا الزاهد، مؤكدًا أنهما تجمعهما علاقة صداقة قوية منذ زمن، كما أنهما تجمعهما كيمياء في العمل مما جعلهما تعاونا سوياً في أكثر من عمل ناجح منذ بدايتهما في فيلم قصة حب عام 2019.

هكذا علق أحمد حاتم على علاقته مع هنا الزاهد!

تحدث النجم أحمد حاتم عن علاقته بالفنانة، وذلك خلال حلوله ضيفًا في برنامج "عندي سؤال" المذاع على قناة "المشهد" مع الإعلامي اللبناني محمد قيس، حيث قال: "أناممكن نشتغل مع بعض في أي وقت، وعلاقتنا بالشغل غير مرتبطة بأي وقت، هي مرتبطة بعمل مناسب سواء كان رومانسي أو كوميدي".

وأضاف أحمد حاتم: "أنا وهنا ثنائية حلوة واعتقد الجمهور حبها، ومتوقع في أي وقت نجتمع إذا وُجد العمل، وفيلم "قصة حب" كان أول حاجة تجمعنا، وعملنا فيلم "الغسالة"، ومسلسل "أنا وهي" كان ناجح جدًا، أحنا أصحاب أوي".

وأكمل: "أنا كنت عايزاها كضيفة شرف في فيلم "عاشق"، حضرت وعملت مشهد، وأنا كمان عملت معاها ضيف شرف في أكثر من عمل"؛ مؤكدًا على وجود صداقات في الوسط الفني قائلًا: "كثيرًا تلاقي ناس بتجامل بعض في أعمال كثيرة جدًا بشكل كبير من أكبر الأسماء لأصغرها".

كما تحدث عن ظهوره ضيف شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل "كامل العدد ++"، والذي عُرض خلال دراما شهر رمضان 2025؛ حيث قال: "كنت محظوظ بتواجدي معاهم وظهرت بدور دكتور".

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ما حقيقة ارتباط أحمد حاتم وهنا الزاهد؟

وكان الفنان الفنانقد علق على الشائعات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة عن ارتباطه بالفنانةمؤكدًا بأن العلاقة بينهما هي صداقة فقط؛ مضيفًا بأن أي أحد حينما يراه بصحبة الفنانةسيعلم بأنه لا يوجد شيء حقيقي مما يُقال، مؤكدًا بأن لو هناك أي شيء الجميع سيعلمه وبأن ما بينهما علاقة صداقة ويحبان أن يعملا سوياً، وذلك خلال لقائه ببرنامج "تفاعلكم".

كما أجاب الفنان أحمد حاتم خلال اللقاء عن تساؤل حول أي من الأعمال الفنية رفض المشاركة بها وعقب عرضها ندم على قراره، ليؤكد بأن ذلك لم يحدث وبأنه بالطبع يرفض بعض الأعمال إلا أنه لم يشعر بالندم قط.

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هنا الزاهد: أحمد حاتم صديقي

من جانبها أكدت هنا الزاهد من خلال حلولها ضيفة الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي"؛ أنبالنسبة لها صديق فقط وتحب الأعمال الفنية التي جمعتهما، خاصةً وأنها الأفضل في مشوارها الفني، منوهة أن أخبار ارتباطها به غير حقيقية، واستطردت قائلة: "صديقي وبحب جداً الشغل معاه".

وأكملت: "من أحلى الحاجات اللي عملتها كان معاه في فيلم "قصة حب" والناس حبته جدًا علشان فيه بينا طاقة حلوة، أحمد صديقي وزميلي وبجد بعشق الشغل معه وبحبه جدًا على المستوى الشخصي".

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آخر المشاركات الفنية لـ أحمد حاتم وهنا الزاهد

يُذكر أنشارك في موسم رمضان 2025 بمسلسل "إخواتي"، وظهر كضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل، وقام ببطولة العمل كل من نيللي كريم، روبي، كندة علوش، چيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، نبيل عيسى، أحمد الأزعر، وظهور خاص لمحمد ممدوح، والعمل من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق.

أما هنا الزاهد فتتواجد في موسم أفلام عيد الأضحى القادم بفيلم "ريستارت" الذي يجمعها بالفنان تامر حسني للمرة الثانية بعد فيلم "بحبك"، ومن المقرر طرحه يوم 29 مايو، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ويُشارك في بطولته: باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، رانيا منصور وابنتها توانا الجوهري، وآخرون.

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